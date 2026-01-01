Įdiek Remmina vienu spustelėjimu.
Daugiaprotokolis nuotolinio darbalaukio klientas, skirtas RDP, VNC, SSH ir SPICE, pasiekiamas iš bet kurios interneto naršyklės.
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Ką gali kurti su Remmina
Remmina yra daug funkcijų turintis nuotolinio darbalaukio klientas, palaikantis RDP, VNC, SSH ir SPICE protokolus vienoje programoje, pasiekiamoje per naršyklės sąsają. Konteinerizuojant Remmina VPS serveryje, tu įgyji prieigą prie Windows serverių, Linux darbalaukių ir virtualių mašinų iš bet kurio įrenginio – valdomų nešiojamųjų kompiuterių, planšečių ar viešųjų kompiuterių – neįdiegiant vietinių klientų ar nekonfigūruojant programinės įrangos kiekvienam įrenginiui atskirai.
Remmina centralizavimas VPS serveryje sukuria saugų „jump host“ (šokinėjimo serverį), kuriame ryšio profiliai ir prisijungimo duomenys saugomi kontroliuojamoje infrastruktūroje, o ne išsklaidyti po galinius įrenginius. Komandos gauna naudos iš bendros, nuosekliai sukonfigūruotos prieigos prie visų nuotolinių sistemų, o nauji nariai gali iškart prisijungti prie kiekvieno reikalingo serverio be individualaus nustatymo.
Pagrindinės Remmina savybės
Daugiaprotokolinė prieiga
Prisijunk per RDP, VNC, SSH arba SPICE iš tos pačios sąsajos, apimant Windows serverius, Linux darbalaukius ir KVM virtualias mašinas vienoje vietoje.
Naršyklės sąsaja
Pasiekite nuotolines sistemas iš bet kokio įrenginio, turinčio interneto naršyklę – nereikia jokio vietinio kliento diegimo valdomuose nešiojamuosiuose kompiuteriuose, planšetiniuose kompiuteriuose ar bendrose darbo stotyse.
Išsaugoti ryšio profiliai
Saugokite prisijungimo duomenis kiekvienai nuotolinei sistemai, kad komandos galėtų prisijungti akimirksniu, neįvedant pagrindinių kompiuterių pavadinimų ir autentifikavimo duomenų.
Iškarpinė ir failų perkėlimas
Dalinkitės iškarpinės turiniu ir perkelkite failus tarp vietinės sesijos ir nuotolinių sistemų, naudodami palaikomus protokolus, kad užtikrintumėte sklandžius kelių įrenginių darbo procesus.
Centralizuota prisijungimo duomenų talpa
Laikyk nuotolinės prieigos slaptažodžius saugioje VPS infrastruktūroje, o ne galiniuose įrenginiuose, kurie gali būti pamesti, pavogti ar pažeisti.
Kodėl verta naudoti Remmina Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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