Iki 69 % nuolaida Remmina

Įdiek Remmina vienu spustelėjimu.

Daugiaprotokolis nuotolinio darbalaukio klientas, skirtas RDP, VNC, SSH ir SPICE, pasiekiamas iš bet kurios interneto naršyklės.

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Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek Remmina vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su Remmina

Remmina yra daug funkcijų turintis nuotolinio darbalaukio klientas, palaikantis RDP, VNC, SSH ir SPICE protokolus vienoje programoje, pasiekiamoje per naršyklės sąsają. Konteinerizuojant Remmina VPS serveryje, tu įgyji prieigą prie Windows serverių, Linux darbalaukių ir virtualių mašinų iš bet kurio įrenginio – valdomų nešiojamųjų kompiuterių, planšečių ar viešųjų kompiuterių – neįdiegiant vietinių klientų ar nekonfigūruojant programinės įrangos kiekvienam įrenginiui atskirai.

Remmina centralizavimas VPS serveryje sukuria saugų „jump host“ (šokinėjimo serverį), kuriame ryšio profiliai ir prisijungimo duomenys saugomi kontroliuojamoje infrastruktūroje, o ne išsklaidyti po galinius įrenginius. Komandos gauna naudos iš bendros, nuosekliai sukonfigūruotos prieigos prie visų nuotolinių sistemų, o nauji nariai gali iškart prisijungti prie kiekvieno reikalingo serverio be individualaus nustatymo.

Pradėti
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Remmina savybės

Daugiaprotokolinė prieiga

Prisijunk per RDP, VNC, SSH arba SPICE iš tos pačios sąsajos, apimant Windows serverius, Linux darbalaukius ir KVM virtualias mašinas vienoje vietoje.

Naršyklės sąsaja

Pasiekite nuotolines sistemas iš bet kokio įrenginio, turinčio interneto naršyklę – nereikia jokio vietinio kliento diegimo valdomuose nešiojamuosiuose kompiuteriuose, planšetiniuose kompiuteriuose ar bendrose darbo stotyse.

Išsaugoti ryšio profiliai

Saugokite prisijungimo duomenis kiekvienai nuotolinei sistemai, kad komandos galėtų prisijungti akimirksniu, neįvedant pagrindinių kompiuterių pavadinimų ir autentifikavimo duomenų.

Iškarpinė ir failų perkėlimas

Dalinkitės iškarpinės turiniu ir perkelkite failus tarp vietinės sesijos ir nuotolinių sistemų, naudodami palaikomus protokolus, kad užtikrintumėte sklandžius kelių įrenginių darbo procesus.

Centralizuota prisijungimo duomenų talpa

Laikyk nuotolinės prieigos slaptažodžius saugioje VPS infrastruktūroje, o ne galiniuose įrenginiuose, kurie gali būti pamesti, pavogti ar pažeisti.

Kodėl verta naudoti Remmina Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

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Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
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