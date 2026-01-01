Įdiek Squidex vienu spustelėjimu.
API-first headless CMS su GraphQL ir REST API, skirtas turinio pristatymui bet kuriuo kanalu ar priekine sąsaja.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Squidex
Squidex yra atvirojo kodo „headless“ TVS, kuri pateikia tavo turinį per REST ir GraphQL API, leidžiant bet kokiai sąsajai – žiniatinklio programoms, mobiliosioms programėlėms ar serverio sistemoms – gauti turinį neprisirišant prie konkretaus atvaizdavimo sluoksnio. Turinio schemos apibrėžiamos Squidex UI su visišku nuorodų, išteklių, lokalizavimo ir patvirtinimo taisyklių palaikymu.
Savo Squidex talpinimas savo VPS serveryje suteikia tau visišką kontrolę, kur saugomas turinys ir kas gali jį pasiekti. Skirtingai nei SaaS „headless“ TVS platformos, kurios apmokestina už kiekvieną API užklausą ar vartotoją, savarankiškai talpinama instancija neturi naudojimo apribojimų ir visus turinio duomenis laiko tavo infrastruktūroje.
Pagrindinės Squidex savybės
GraphQL ir REST API
Užklausti ir pateikti turinį per GraphQL ir REST galinius taškus, kad bet kuri priekinės sąsajos sistema galėtų jį naudoti be pasirinktinių adapterių.
Lanksčios turinio schemos
Apibrėžkite turinio tipus su pasirinktiniais laukais, patvirtinimo taisyklėmis, nuorodomis ir įdėtaisiais komponentais, naudodami vizualinį schemos redaktorių.
Turto valdymas
Įkelk, tvarkyk ir transformuok vaizdus bei failus tiesiogiai Squidex sistemoje su dydžio keitimo ir apkarpymo operacijomis, integruotomis į turto apdorojimo grandinę.
Daugiakalbis turinys
Turinio modelis su integruotu lokalizavimo palaikymu, kad kiekvienas laukas galėtų turėti vertimus kiekvienai sukonfigūruotai lokalei.
Vaidmenimis pagrįsta prieigos kontrolė
Priskirkite redaktoriams, kūrėjams ir išoriniams klientams skirtingus leidimų lygius pagal programėlę, schemą ar turinio tipą.
Kodėl verta naudoti Squidex Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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