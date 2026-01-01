Įdiek WUD vienu spustelėjimu
Atvirojo kodo stebėtojas, kuris aptinka Docker atvaizdų atnaujinimus ir praneša tau per dešimtis integruotų kanalų.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su WUD
WUD (What's Up Docker) yra aktyviai prižiūrimas „whats-up-docker“ įpėdinis, visiškai sutelktas į tai, kad konteinerių atvaizdai būtų atnaujinti visoje savarankiškai valdomoje infrastruktūroje. Jis nuolat tikrina veikiančius konteinerius, užklausia aukštesnio lygio registrus ir praneša, kurie atvaizdai turi naujų versijų – „Docker Hub“, GHCR, ECR, GCR, ACR, „Quay“ ir savarankiškai valdomi registrai palaikomi iš karto.
Savarankiškai talpinant WUD savo VPS serveryje, pašalinama bet kokia priklausomybė nuo trečiųjų šalių SaaS atnaujinimų stebėjimo priemonių, o visas jūsų konteinerių parko inventorius lieka jūsų valdomoje infrastruktūroje. Trigeriai gali siųsti pranešimus į „Slack“, „Telegram“, „Discord“, „Gotify“, „Apprise“, IFTTT, „Pushover“, MQTT, bendrąsias webhooks arba automatiškai perstatyti sistemas.
Pagrindinės WUD savybės
Daugelio registrų stebėjimas
Stebi atnaujinimus visuose Docker Hub, GHCR, ECR, GCR, ACR, Quay ir bet kokiuose pasirinktiniuose registruose be atskirų tiekėjų plėtinių.
Įjungti automatizavimus
Nukreipia naujos versijos įvykius į Slack, Telegram, Discord, Apprise, MQTT, bendrąsias „webhook“ jungtis arba konteinerių perstatymo užduotis.
Žiniatinklio vartotojo sąsaja ir REST API
Naršykite laukiančius atnaujinimus, peržiūrėkite santraukas ir integruokite su esamais prietaisų skydeliais naudodami dokumentuotą REST API.
Smulkios stebėjimo taisyklės
Įtraukite arba neįtraukite konteinerių pagal etiketę, pavadinimą arba registrą ir rinkitės iš semver, regex arba digest palyginimo strategijų.
Prometheus metrikos
Eksportuoja konteinerį ir atnaujina metriką į /metrics, kad esamos Grafana sistemos galėtų įspėti apie pasenusius atvaizdus.
Mažas pėdsakas
Veikia kaip vienas „Node.js“ konteineris su nedidele saugyklos apimtimi, tinkamas mažiems VPS egzemplioriams kartu su gamybinėmis apkrovomis.
Kodėl verta naudoti WUD Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
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Praradęs prieigą prie savarankiškai talpinamo n8n, susisiekiau su Hostinger ir jie pranoko visus mano lūkesčius. Kodee ir Muhamedas iš aptarnavimo komandos buvo ypač kantrūs bei rūpestingi.
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