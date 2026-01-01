Įdiek Home Assistant vienu spustelėjimu.
Pirmiausia privatumu pasižyminti atvirojo kodo namų automatizavimo platforma su daugiau nei 2 000 integracijų išmaniesiems įrenginiams ir paslaugoms.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Home Assistant
Home Assistant yra pirmaujanti atvirojo kodo namų automatizavimo platforma, kuria pasitiki milijonai vartotojų visame pasaulyje. Ji sujungia išmaniuosius įrenginius iš skirtingų gamintojų – šviestuvus, termostatus, kameras, apsaugos sistemas ir medijos grotuvus – į vieną pritaikomą sąsają, su galingu automatizavimo varikliu, kuris palaiko sudėtingus scenarijus, aktyvuojamus laiko, įrenginių būsenų ar išorinių įvykių.
Home Assistant įdiegimas tavo VPS serveryje užtikrina, kad tavo išmanieji namai veiks net ir vietinių gedimų metu, suteikia patikimą nuotolinę prieigą iš bet kur ir visa įrenginių duomenų bei automatizavimo logika lieka visiškai tavo kontrolėje, be priklausomybės nuo debesies paslaugų.
Pagrindinės Home Assistant savybės
Daugiau nei 2 000 integracijų
Prijunk beveik bet kokį išmanųjį namų įrenginį ar debesų paslaugą per nuolat augančią bendruomenės integracijų biblioteką.
Vietinis valdymas
Visos automatikos veikia vietoje, nepriklausomai nuo debesies, užtikrindamos, kad tavo namai veiktų sklandžiai net kai interneto ryšys nutrūksta.
Galingas automatizavimas
Vizualinis ir YAML pagrindu veikiantis automatizavimo redaktorius palaiko sudėtingus paleidiklius, sąlygas ir kelių žingsnių veiksmus bet kokiam scenarijui.
Pritaikomi valdymo skydeliai
„Lovelace“ prietaisų skydeliai leidžia tau kurti personalizuotas valdymo sąsajas bet kokiam įrenginiui ar ekranui tavo namuose.
Balso asistento integracija
Veikia su Google Assistant, Amazon Alexa ir Siri, leidžiančiais laisvų rankų būdu valdyti bet kokį prijungtą įrenginį.
Energijos stebėjimas
Stebėk ir optimizuok namų ūkio energijos suvartojimą su specialiais stebėjimo prietaisų skydeliais ir įrenginių lygio suvartojimo duomenimis.
Kodėl verta naudoti Home Assistant Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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