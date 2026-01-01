Iki 69 % nuolaida n8n with AI Assistant

Įdiekite n8n su AI asistentu vienu spustelėjimu.

Darbo eigos automatizavimas su integruotu DI pokalbių robotu, kuris planuoja, kuria ir derina tavo automatizavimus už tave.

Publikuok savo programėlę internete akimirksniu
Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
7,99/mėn.
Rinktis planą
30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiekite n8n su AI asistentu vienu spustelėjimu.

Rinkis VPS planą n8n with AI Assistant

Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su n8n with AI Assistant

n8n yra darbo eigų automatizavimo platforma, kuri jungia programas, paslaugas ir API naudojant vizualų mazgais pagrįstą redaktorių. Šis diegimas papildo n8n dirbtinio intelekto asistentu, pokalbių sąsaja, kuri paprastos kalbos užklausas paverčia veikiančiomis darbo eigomis – ji parenka tinkamus mazgus, sujungia juos, parašo išraiškas ir paaiškina, kodėl vykdymas nepavyko, užuot palikusi tave skaityti žurnalus.

Asistentas vykdo kodą smėlio dėžės paslaugoje, įdiegtoje kartu su n8n tavo paties VPS, o ne trečiosios šalies debesyje, todėl darbo eigos logika, prisijungimo duomenys ir sugeneruotas kodas lieka tavo infrastruktūroje. Jį palaiko „Nexos AI“, o tai suteikia asistentui prieigą prie pažangiausių modelių naudojant vieną raktą, o tu išlaikai neribotą darbo eigų vykdymą ir jokio apmokestinimo už užduotį.

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Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės n8n with AI Assistant savybės

Pokalbiais valdomas darbo eigos kūrimas

Aprašyk norimą automatizavimą paprasta kalba, ir asistentas surenka mazgus, jungtis ir išraiškas tau.

Savi-talpinama kodo smėlio dėžė

Sugeneruotas kodas vykdomas izoliuotoje smėlio dėžės aplinkoje, veikiančioje tavo nuosavame VPS, todėl niekas nesiunčiama išoriniam vykdymo paslaugų teikėjui.

Vedamasis klaidų derinimas

Paklausk asistento, kodėl vykdymas nepavyko, ir gauk paaiškinimą su konkrečiu pataisymu, užuot knaisiojęsis po neapdorotus vykdymo žurnalus.

Nexos AI modelio prieiga

Vienas Nexos AI raktas suteikia asistentui prieigą prie pažangiausių modelių, ir tu gali bet kada pakeisti modelį, kurį jis naudoja.

Visas n8n automatizavimo paketas

Į standartinį n8n įeina viskas – šimtai integracijų, webhooks, tvarkaraščiai ir pasirinktiniai JavaScript mazgai.

Duomenys lieka tavo VPS

Darbo eigos apibrėžtys, API kredencialai ir vykdymo istorija yra saugomi nuolatiniame diske, kurį tu valdai ir gali laisvai kurti atsargines kopijas.

Kodėl verta naudoti n8n with AI Assistant Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
Pradėti
Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.

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Omkar
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Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.

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