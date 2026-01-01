Įdiekite n8n su AI asistentu vienu spustelėjimu.
Darbo eigos automatizavimas su integruotu DI pokalbių robotu, kuris planuoja, kuria ir derina tavo automatizavimus už tave.
Rinkis VPS planą n8n with AI Assistant
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su n8n with AI Assistant
n8n yra darbo eigų automatizavimo platforma, kuri jungia programas, paslaugas ir API naudojant vizualų mazgais pagrįstą redaktorių. Šis diegimas papildo n8n dirbtinio intelekto asistentu, pokalbių sąsaja, kuri paprastos kalbos užklausas paverčia veikiančiomis darbo eigomis – ji parenka tinkamus mazgus, sujungia juos, parašo išraiškas ir paaiškina, kodėl vykdymas nepavyko, užuot palikusi tave skaityti žurnalus.
Asistentas vykdo kodą smėlio dėžės paslaugoje, įdiegtoje kartu su n8n tavo paties VPS, o ne trečiosios šalies debesyje, todėl darbo eigos logika, prisijungimo duomenys ir sugeneruotas kodas lieka tavo infrastruktūroje. Jį palaiko „Nexos AI“, o tai suteikia asistentui prieigą prie pažangiausių modelių naudojant vieną raktą, o tu išlaikai neribotą darbo eigų vykdymą ir jokio apmokestinimo už užduotį.
Pagrindinės n8n with AI Assistant savybės
Pokalbiais valdomas darbo eigos kūrimas
Aprašyk norimą automatizavimą paprasta kalba, ir asistentas surenka mazgus, jungtis ir išraiškas tau.
Savi-talpinama kodo smėlio dėžė
Sugeneruotas kodas vykdomas izoliuotoje smėlio dėžės aplinkoje, veikiančioje tavo nuosavame VPS, todėl niekas nesiunčiama išoriniam vykdymo paslaugų teikėjui.
Vedamasis klaidų derinimas
Paklausk asistento, kodėl vykdymas nepavyko, ir gauk paaiškinimą su konkrečiu pataisymu, užuot knaisiojęsis po neapdorotus vykdymo žurnalus.
Nexos AI modelio prieiga
Vienas Nexos AI raktas suteikia asistentui prieigą prie pažangiausių modelių, ir tu gali bet kada pakeisti modelį, kurį jis naudoja.
Visas n8n automatizavimo paketas
Į standartinį n8n įeina viskas – šimtai integracijų, webhooks, tvarkaraščiai ir pasirinktiniai JavaScript mazgai.
Duomenys lieka tavo VPS
Darbo eigos apibrėžtys, API kredencialai ir vykdymo istorija yra saugomi nuolatiniame diske, kurį tu valdai ir gali laisvai kurti atsargines kopijas.
Kodėl verta naudoti n8n with AI Assistant Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.