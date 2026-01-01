AI-managed VPS hosting

Your own server, made simple.

Get the power and flexibility of a VPS, with a built-in AI assistant that helps with setup, configuration, and troubleshooting using plain language.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Your own server, made simple.

Manage your server with help from AI

A VPS is your own private server. Running one used to require technical knowledge, but now Hostinger Agent handles the technical work for you.

Regular VPS

  • Learn technical commands
  • Set up and manage everything yourself
  • Find and fix issues on your own

AI-managed VPS with Hostinger Agent

  • Describe what you need in plain language
  • Let Hostinger Agent carry out technical tasks
  • Get help finding and fixing issues

Meet Hostinger Agent, your built-in AI assistant

Hostinger Agent is your built-in AI assistant for managing a VPS. Just describe what you need and it helps with the technical work while you stay in control.
Runs server tasks from plain-language instructions
Installs, configures, and troubleshoots on your VPS
Works directly in your VPS terminal and hPanel
Understands 50+ languages
Requires no extra subscription or setup
Get started
Meet Hostinger Agent, your built-in AI assistant

Choose your AI-managed VPS hosting plan

69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamos savaitinės duomenų kopijos
Ugniasienės valdymas
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
DI web terminalas
Nemokamas domenas 1 metams
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamos savaitinės duomenų kopijos
Ugniasienės valdymas
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
DI web terminalas
Nemokamas domenas 1 metams
All plans are paid upfront. The monthly rate reflects the total plan price divided by the number of months in your plan.

Įdiekite programas vienu spustelėjimu

Rinkitės iš populiarių programėlių ir įdiekite jas savo VPS serveryje be rankinio diegimo.
n8n

n8n

Automatizuokite užduotis daugiau nei 400 programų – nereikia jokio kodo.
OpenClaw

OpenClaw

Asmeninis dirbtinio intelekto asistentas su daugiakanalės žinučių siuntimo palaikymu.
Hermes Agent

Hermes Agent

Savarankiškai tobulėjantis dirbtinio intelekto agentas su integruotu mokymosi ciklu ir kelių platformų pranešimų siuntimu.
Paperclip

Paperclip

Dirbtinio intelekto / mašininio mokymosi orkestravimo platforma autonominėms komandoms.
WordPress

WordPress

Populiariausias pasaulyje svetainių kūrimo įrankis ir TVS.
Immich

Immich

Didelio našumo savarankiškas nuotraukų ir vaizdo įrašų valdymas.
Peržiūrėkite daugiau nei 1000 paraiškų

Made a mistake? Just go back

Automatinės atsarginės kopijos leidžia atkurti VPS vos vienu spustelėjimu.
Nemokamos automatinės atsarginės kopijos
Restore with one click
Rinktis planą
Made a mistake? Just go back

The power of a VPS, the ease of a conversation

Fast performance

NVMe storage, dedicated resources, and AMD EPYC processors keep your projects fast and responsive.
Your CPU and RAM aren't shared with other users, so performance stays consistent when traffic grows.
Tell Hostinger Agent what you need in plain language, and it helps configure, troubleshoot, and manage your VPS.
Start with one-click templates, guided setup, and AI assistance instead of learning server commands.
Connect your VPS to VS Code, Cursor, Claude, and other AI tools you already use.

Trusted by 5M+ users

Išreiškiu didelį dėkingumą Hostinger VPS hostingui! Jų veikimo laikas aukščiausio lygio, todėl mano svetainė visada veikia sklandžiai. Kai tik man prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda reaguodavo greitai, profesionaliai ir paslaugiai.

Gad Iradufasha

Gad Iradufasha

Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀

Maxim Shishkin

Maxim Shishkin

Pagaliau radau VPS hostingo kompaniją, kuri viską daro teisingai! Tinkamai parinktos kainos. Puikus portalas, kuris gerbia savo naudotojų laiką. Lengvos atsarginės kopijos. Paslaugus aptarnavimas. Patikimumas. Solidi įmonė!

Noel

Noel

Praradęs prieigą prie savarankiškai talpinamo n8n, susisiekiau su Hostinger ir jie pranoko visus mano lūkesčius. Kodee ir Muhamedas iš aptarnavimo komandos buvo ypač kantrūs bei rūpestingi.

Omkar

Omkar

Labai dėkoju Karlai, kuri padėjo man į Hostinger VPS pridėti N8N atnaujinimą. Karla, dar kartą ačiū už profesionalią pagalbą.

Sylvain

Sylvain

Išreiškiu didelį dėkingumą Hostinger VPS hostingui! Jų veikimo laikas aukščiausio lygio, todėl mano svetainė visada veikia sklandžiai. Kai tik man prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda reaguodavo greitai, profesionaliai ir paslaugiai.

Gad Iradufasha

Gad Iradufasha

Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀

Maxim Shishkin

Maxim Shishkin

Pagaliau radau VPS hostingo kompaniją, kuri viską daro teisingai! Tinkamai parinktos kainos. Puikus portalas, kuris gerbia savo naudotojų laiką. Lengvos atsarginės kopijos. Paslaugus aptarnavimas. Patikimumas. Solidi įmonė!

Noel

Noel

Praradęs prieigą prie savarankiškai talpinamo n8n, susisiekiau su Hostinger ir jie pranoko visus mano lūkesčius. Kodee ir Muhamedas iš aptarnavimo komandos buvo ypač kantrūs bei rūpestingi.

Omkar

Omkar

Labai dėkoju Karlai, kuri padėjo man į Hostinger VPS pridėti N8N atnaujinimą. Karla, dar kartą ačiū už profesionalią pagalbą.

Sylvain

Sylvain

Get started

Frequently asked questions

An AI-managed VPS is a virtual private server where an AI assistant handles the technical work for you. With Hostinger's AI-managed VPS, you stay in full control of your server while Hostinger Agent — our built-in agent — carries out setup, configuration, and troubleshooting based on plain-language instructions. You get the power of a VPS without needing to learn Linux or server administration.
No. With Hostinger's AI-managed VPS, you don't need any Linux or command-line knowledge. Instead of typing server commands, you tell Hostinger Agent what you want in everyday language — for example, 'install WordPress' or 'set up a firewall' — and it performs the technical steps for you. This makes it a good fit for first-time VPS users with no technical background.
With a regular VPS, you're responsible for everything yourself: installing software, applying security updates, monitoring performance, and fixing problems through the command line. With Hostinger's AI-managed VPS, Hostinger Agent handles that technical work on your behalf, so you can focus on your website or project instead of server administration — while still keeping full control of the server.
Hostinger Agent is Hostinger's built-in AI assistant for VPS hosting. It runs inside the VPS web terminal and hPanel, and it manages your server through natural language in 50+ languages. You can ask Hostinger Agent to install applications, configure security, check server health, and troubleshoot issues — and it executes the actual commands on your server, confirming with you before any destructive action.
The VPS web terminal is a terminal built directly into hPanel that lets you access and manage your server straight from your browser — with no need to install PuTTY, configure SSH, or set up authentication keys. It works the same on Windows, macOS, and Linux, and Hostinger Agent is built into it, so you can manage your server using plain-language prompts instead of memorizing commands.
Yes. Hostinger's VPS supports 1-click installation for popular applications, including WordPress, WooCommerce, and 300+ others, so they set up automatically with no manual configuration. You can also simply ask Hostinger Agent to install and configure an app for you — for example, 'install WordPress with SSL' — and it will handle the steps.
Yes. Hostinger's VPS includes free automatic weekly backups at no extra cost, so you can restore your server to an earlier state if something goes wrong. In addition, Hostinger Agent always asks for your confirmation before performing any destructive action, such as reinstalling the server or restoring a backup, giving you a safety net as you learn.
No. Hostinger Agent and the VPS web terminal are included with Hostinger's VPS plans at no additional cost — there's no separate subscription or setup required. AI-powered management is part of the plan, along with dedicated resources, fast NVMe storage, and free weekly backups.

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