Iki 69 % nuolaida Shopware

Atvirojo kodo elektroninės komercijos platforma, skirta modernioms, keičiamo dydžio B2C ir B2B internetinėms parduotuvėms kurti.

Publikuok savo programėlę internete akimirksniu
Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
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Rinkis VPS planą Shopware

69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Už visus planus mokama iš anksto. Mėnesio kaina apskaičiuojama bendrą plano kainą padalijus iš plano mėnesių skaičiaus.

Ką gali kurti su Shopware

Shopware yra atvirojo kodo el. prekybos platforma, sukurta naudojant PHP ir Symfony, skirta prekybininkams, kurie nori lankstumo, našumo ir visiško savo el. parduotuvės valdymo. Jos API pagrindu sukurta architektūra, „headless“ galimybės ir „Rule Builder“ leidžia jai vienodai gerai tikti sparčiai augantiems tiesioginio pardavimo vartotojams prekių ženklams ir sudėtingiems B2B katalogams su individualizuotomis kainomis, segmentavimu ir darbo eigomis.

Savarankiškai talpinant Shopware savo VPS serveryje, klientų duomenys, užsakymai ir mokėjimų integracijos lieka jūsų kontrolėje, be mokesčių už kiekvieną užsakymą ir be priklausomybės nuo platformos. Šis šablonas apjungia Shopware su MariaDB, Redis, skirtu talpyklai ir sesijoms, ir OpenSearch, skirtu greitam produktų paieškai, suteikdamas jums gamybai paruoštą sistemą, skirtą realiam srautui.

Pradėk
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Shopware savybės

Headless ir API-first

Store API ir Admin API leidžia kurti individualizuotas parduotuvių sąsajas ir integracijas naudojant bet kokį karkasą, išlaikant Shopware kaip komercijos variklį.

Taisyklių rengyklė

Konfigūruokite dinamines kainas, akcijas, pristatymo būdus ir mokėjimo parinktis pagal krepšelį, klientą arba kontekstą – nerašydami kodo.

Vaizdinės apsipirkimo patirtys

Nuvilkami išdėstymai ir TVS blokai leidžia prekybininkams kurti kategorijų ir nukreipimo puslapius, pritaikytus kampanijoms ir klientų segmentams.

Integruotos B2B funkcijos

Individuali kainodara, pasiūlymų srautai, darbuotojų valdymas ir masiniai užsakymai iš karto palaiko sudėtingus B2B pardavimus.

OpenSearch produktų paieška

„OpenSearch“ užtikrina greitą, daugiakriterinę produktų paiešką dideliuose kataloguose su atitikties derinimu ir filtrais, kurie viršija „MySQL“ paieškos galimybes.

Plėtiniai ir programos

„Shopware“ parduotuvė siūlo tūkstančius įskiepių ir programų mokėjimams, rinkodarai, ERP ir analitikai, kad išplėstumėte platformą jums augant.

Kodėl verta naudoti Shopware Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

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Pradėk
Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
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Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.

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Išbandyk be jokios rizikos su mūsų 30 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos rasi pinigų grąžinimo politikoje.

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