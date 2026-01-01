Atvirojo kodo elektroninės komercijos platforma, skirta modernioms, keičiamo dydžio B2C ir B2B internetinėms parduotuvėms kurti.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Shopware
Shopware yra atvirojo kodo el. prekybos platforma, sukurta naudojant PHP ir Symfony, skirta prekybininkams, kurie nori lankstumo, našumo ir visiško savo el. parduotuvės valdymo. Jos API pagrindu sukurta architektūra, „headless“ galimybės ir „Rule Builder“ leidžia jai vienodai gerai tikti sparčiai augantiems tiesioginio pardavimo vartotojams prekių ženklams ir sudėtingiems B2B katalogams su individualizuotomis kainomis, segmentavimu ir darbo eigomis.
Savarankiškai talpinant Shopware savo VPS serveryje, klientų duomenys, užsakymai ir mokėjimų integracijos lieka jūsų kontrolėje, be mokesčių už kiekvieną užsakymą ir be priklausomybės nuo platformos. Šis šablonas apjungia Shopware su MariaDB, Redis, skirtu talpyklai ir sesijoms, ir OpenSearch, skirtu greitam produktų paieškai, suteikdamas jums gamybai paruoštą sistemą, skirtą realiam srautui.
Pagrindinės Shopware savybės
Headless ir API-first
Store API ir Admin API leidžia kurti individualizuotas parduotuvių sąsajas ir integracijas naudojant bet kokį karkasą, išlaikant Shopware kaip komercijos variklį.
Taisyklių rengyklė
Konfigūruokite dinamines kainas, akcijas, pristatymo būdus ir mokėjimo parinktis pagal krepšelį, klientą arba kontekstą – nerašydami kodo.
Vaizdinės apsipirkimo patirtys
Nuvilkami išdėstymai ir TVS blokai leidžia prekybininkams kurti kategorijų ir nukreipimo puslapius, pritaikytus kampanijoms ir klientų segmentams.
Integruotos B2B funkcijos
Individuali kainodara, pasiūlymų srautai, darbuotojų valdymas ir masiniai užsakymai iš karto palaiko sudėtingus B2B pardavimus.
OpenSearch produktų paieška
„OpenSearch“ užtikrina greitą, daugiakriterinę produktų paiešką dideliuose kataloguose su atitikties derinimu ir filtrais, kurie viršija „MySQL“ paieškos galimybes.
Plėtiniai ir programos
„Shopware“ parduotuvė siūlo tūkstančius įskiepių ir programų mokėjimams, rinkodarai, ERP ir analitikai, kad išplėstumėte platformą jums augant.
Kodėl verta naudoti Shopware Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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