Įdiek Budibase vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo platforma, skirta kurti vidines verslo programas, administravimo pultus ir automatizuotas darbo eigas, nereikalaujant plataus programavimo.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Budibase
Budibase yra atvirojo kodo žemo kodo platforma, kuri leidžia komandoms kurti vidinius įrankius, valdymo skydelius ir automatizuotas darbo eigas naudojant vizualų „drag-and-drop“ kūrimo įrankį. Ji jungiasi prie PostgreSQL, MySQL, MongoDB, REST API ir savo integruotos duomenų bazės, paverčiant duomenų šaltinius funkcinėmis programomis per valandas, o ne savaites.
Savarankiškas Budibase talpinimas tavo VPS serveryje išlaiko verslui svarbius duomenis ir programos logiką tavo infrastruktūroje, atitinkant duomenų suvereniteto ir atitikties reikalavimus, kurių negali patenkinti debesyje talpinami žemo kodo įrankiai. Visas paketas – programos paslauga, darbuotojas, CouchDB, Redis ir MinIO – veikia viename diegime be išorinių priklausomybių.
Pagrindinės Budibase savybės
Vaizdinis programėlių kūrėjas
Vilkite ir numeskite komponentus – lenteles, formas, diagramas ir mygtukus – ant drobės, kad sukurtumėte funkcines verslo programas, nerašydami priekinės dalies kodo.
Kelių šaltinių duomenų jungtys
Prisijunk prie PostgreSQL, MySQL, MongoDB, REST API ir integruotos „CouchDB“ duomenų bazės, kad programėlės galėtų skaityti ir rašyti iš tavo esamų duomenų šaltinių.
Darbo eigos automatizavimas
Apibrėžk automatizuotus procesus, naudodamas aktyviklius, sąlygas ir veiksmus, kad pakeistum rankinius veiksmus patvirtinimo srautuose, pranešimuose ir duomenų operacijose.
Prieiga pagal vaidmenis
Priskirkite vaidmenis vartotojams programos lygmeniu, kad kiekvienas komandos narys matytų tik tuos duomenis ir veiksmus, kurie atitinka jo pareigas.
Pasirinktinė JavaScript logika
Pasitelkite „JavaScript“, kai vizualinių susiejimų nepakanka, suteikdami kūrėjams galimybę tiksliai valdyti duomenų transformacijas ir sąlyginį elgesį.
Kodėl verta naudoti Budibase Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
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