Iki 69 % nuolaida Automatisch

Atvirojo kodo „Zapier“ alternatyva, skirta programėlėms jungti ir darbo eigoms automatizuoti be programavimo.

Publikuok savo programėlę internete akimirksniu
Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49  € /mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
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Rinkis VPS planą Automatisch

69% nuolaida
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 131,76 € (įprasta kaina 431,76 €). Pratęsiama už 11,99 €/mėn.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 191,76 € (įprasta kaina 527,76 €). Pratęsiama už 14,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 263,76 € (įprasta kaina 863,76 €). Pratęsiama už 27,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 527,76 € (įprasta kaina 1 559,76 €). Pratęsiama už 49,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 131,76 € (įprasta kaina 431,76 €). Pratęsiama už 11,99 €/mėn.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 191,76 € (įprasta kaina 527,76 €). Pratęsiama už 14,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 263,76 € (įprasta kaina 863,76 €). Pratęsiama už 27,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 527,76 € (įprasta kaina 1 559,76 €). Pratęsiama už 49,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su Automatisch

Automatisch yra atvirojo kodo darbo eigos automatizavimo platforma, kuri leidžia tau prijungti programas ir automatizuoti pasikartojančias užduotis per vizualinę, be kodo sąsają. Kaip ir Zapier ar Make, tu kuri srautus, kurie sukelia veiksmus tarp paslaugų – tačiau su Automatisch visi tavo duomenys ir automatizavimo logika lieka tavo serveryje be mokesčių už užduotį ar naudojimo apribojimų.

Savarankiškas Automatisch talpinimas reiškia, kad tavo API prisijungimo duomenys, darbo eigos duomenys ir verslo logika niekada nepalieka tavo infrastruktūros. Šiame diegime yra PostgreSQL darbo eigos saugojimui, Redis užduočių eilėms ir dedikuotas darbininko procesas patikimam fono vykdymui. Prisijunk su numatytaisiais prisijungimo duomenimis ir nedelsiant juos pakeisk nustatymų skiltyje.

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Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Automatisch savybės

Vizualinė srautų rengyklė

Sukurk automatizavimo darbo eigas sujungdamas paleidiklius ir veiksmus vilkimo ir numetimo sąsajoje, nerašydamas kodo.

Programėlių integracijos

Prisijunk prie populiarių paslaugų, tokių kaip Slack, GitHub, Google Sheets, Stripe, Twilio, ir daugelio kitų, naudodamas integruotas jungtis.

Webhook paleidikliai

Paleisk darbo eigas iš išorinių įvykių, naudodamas gaunamus „webhook'us“, kad automatizuotum realiuoju laiku iš bet kokio šaltinio.

Sąlyginė logika

Pridėk filtrus ir sąlygas darbo eigoms, kad veiksmai būtų vykdomi tik tada, kai atitinka konkrečius kriterijus.

Fono vykdytojas

Paskirtasis darbinis procesas užtikrina patikimą ilgai trunkančių ir suplanuotų automatizavimo užduočių vykdymą.

Kodėl verta naudoti Automatisch Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
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Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

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30 dienų pinigų grąžinimo garantija

Išbandyk be jokios rizikos su mūsų 30 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos rasi pinigų grąžinimo politikoje.

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n8n

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