Atvirojo kodo „Zapier“ alternatyva, skirta programėlėms jungti ir darbo eigoms automatizuoti be programavimo.
Rinkis VPS planą Automatisch
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Automatisch
Automatisch yra atvirojo kodo darbo eigos automatizavimo platforma, kuri leidžia tau prijungti programas ir automatizuoti pasikartojančias užduotis per vizualinę, be kodo sąsają. Kaip ir Zapier ar Make, tu kuri srautus, kurie sukelia veiksmus tarp paslaugų – tačiau su Automatisch visi tavo duomenys ir automatizavimo logika lieka tavo serveryje be mokesčių už užduotį ar naudojimo apribojimų.
Savarankiškas Automatisch talpinimas reiškia, kad tavo API prisijungimo duomenys, darbo eigos duomenys ir verslo logika niekada nepalieka tavo infrastruktūros. Šiame diegime yra PostgreSQL darbo eigos saugojimui, Redis užduočių eilėms ir dedikuotas darbininko procesas patikimam fono vykdymui. Prisijunk su numatytaisiais prisijungimo duomenimis ir nedelsiant juos pakeisk nustatymų skiltyje.
Pagrindinės Automatisch savybės
Vizualinė srautų rengyklė
Sukurk automatizavimo darbo eigas sujungdamas paleidiklius ir veiksmus vilkimo ir numetimo sąsajoje, nerašydamas kodo.
Programėlių integracijos
Prisijunk prie populiarių paslaugų, tokių kaip Slack, GitHub, Google Sheets, Stripe, Twilio, ir daugelio kitų, naudodamas integruotas jungtis.
Webhook paleidikliai
Paleisk darbo eigas iš išorinių įvykių, naudodamas gaunamus „webhook'us“, kad automatizuotum realiuoju laiku iš bet kokio šaltinio.
Sąlyginė logika
Pridėk filtrus ir sąlygas darbo eigoms, kad veiksmai būtų vykdomi tik tada, kai atitinka konkrečius kriterijus.
Fono vykdytojas
Paskirtasis darbinis procesas užtikrina patikimą ilgai trunkančių ir suplanuotų automatizavimo užduočių vykdymą.
Kodėl verta naudoti Automatisch Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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