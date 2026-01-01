Įdiek Spree vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo el. komercijos platforma be sąsajos, skirta kurti kelių pardavėjų, B2B ir tarpvalstybines internetines parduotuves.
Rinkis VPS planą Spree
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Spree
„Spree“ yra visiškai atvirojo kodo „headless“ el. prekybos platforma, sukurta naudojant „Ruby on Rails“, kuri palaiko viską – nuo vieno produkto parduotuvių iki įmonių B2B prekyviečių ir kelių pardavėjų platformų. Joje yra visa REST API, „TypeScript“ SDK ir gamybai paruošta „Next.js“ parduotuvės sąsaja, kad galėtum paleisti visiškai pritaikytą internetinę parduotuvę, nekuriant užpakalinės dalies nuo nulio.
Patalpinus „Spree“ savo VPS serveryje, įgyji visišką kontrolę duomenims apie klientus, mokėjimų srautams ir produktų katalogui – be pajamų dalies, be operacijų mokesčių ir be tiekėjų apribojimų, kokius mokėjimo vartus ar vykdymo paslaugas gali prijungti.
Pagrindinės Spree savybės
Headless architektūra
Išsamus REST API ir TypeScript SDK leidžia tau kurti bet kokią el. parduotuvę – Next.js, mobiliąją arba individualizuotą – o Spree tvarko visą el. prekybos logiką užkulisiuose.
Daugelio pardavėjų prekyvietė
Integruotas tiekėjų valdymas leidžia valdyti prekyvietę su keliais pardavėjais, atskirais katalogais ir nepriklausomu užsakymų vykdymu iš vienos instaliacijos.
B2B didmena
Kurk klientų grupes su individualizuota kainodara, minimaliais užsakymais ir kredito sąlygomis, kad galėtum vykdyti didmeninę B2B prekybą kartu su savo B2C internetine parduotuve be antros platformos.
Tarpvalstybinė prekyba
Integruotas kelių valiutų ir kelių kalbų palaikymas leidžia parduoti visame pasaulyje be trečiųjų šalių įskiepių ar kiekvienai šaliai skirtų sprendimų.
Visatekstė produkto paieška
„Meilisearch“ integracija užtikrina klaidoms atsparią, milisekundinę produktų paiešką su fasadine filtravimo funkcija, įdiegta iš karto.
Kodėl verta naudoti Spree Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Praradęs prieigą prie savarankiškai talpinamo n8n, susisiekiau su Hostinger ir jie pranoko visus mano lūkesčius. Kodee ir Muhamedas iš aptarnavimo komandos buvo ypač kantrūs bei rūpestingi.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.
Atrask daugiau programų diegimui
AureusERP
Atvirojo kodo ERP platforma, apimanti finansus, žmogiškuosius išteklius, atsargas, pardavimus ir CRM
Bagisto
Atvirojo kodo el. prekybos platforma, sukurta naudojant Laravel, skirta internetinėms parduotuvėms