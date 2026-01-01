Įdiek nopCommerce vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo ASP.NET el. prekybos platforma, varanti tūkstančius internetinių parduotuvių, su visų funkcijų valdymo pultu ir daugiau nei 1 700 prekyvietės papildinių.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su nopCommerce
nopCommerce yra pasaulyje labiausiai atsisiunčiama .NET pagrindu sukurta el. prekybos platforma, kuria pasitiki tūkstančiai įmonių, valdančių įvairaus dydžio internetines parduotuves. Sukurta naudojant ASP.NET Core, ji turi visas funkcijas turintį administratoriaus skydelį, skirtą produktams, užsakymams, klientams, nuolaidoms ir pristatymui valdyti, ir iš karto palaiko PostgreSQL, MySQL bei Microsoft SQL Server.
Atvira platformos architektūra palaiko tūkstančius papildinių ir temų iš nopCommerce prekyvietės, leidžianti prekybininkams plėsti savo parduotuves nekeičiant pagrindinio kodo. Savarankiškas talpinimas jūsų nuosavame VPS reiškia nulinius operacijų mokesčius, visišką klientų duomenų kontrolę ir jokių mokesčių už pardavimą, nepriklausomai nuo pajamų apimties.
Pagrindinės nopCommerce savybės
Pilnas administratoriaus skydelis
Valdyk produktus, kategorijas, užsakymus, klientus, nuolaidas ir pristatymo taisykles iš vieno išsamaus administratoriaus skydelio.
Kelių parduotuvių palaikymas
Valdykite kelias nepriklausomas parduotuves iš vienos nopCommerce instaliacijos, kiekviena su savo katalogu, kainodara ir tema.
Mūsų produktai įskiepių ekosistema
Išplėsk savo parduotuvę mokėjimo vartais, pristatymo vežėjais, ERP integracijomis ir pasirinktinėmis temomis iš daugiau nei 1 700 prekyvietės plėtinių.
Tarptautiniai pardavimai
Integruotas kelių valiutų, kelių kalbų ir mokesčių valdymas leidžia lengvai parduoti klientams bet kurioje šalyje.
SEO ir rinkodaros įrankiai
Integruotos SEO funkcijos, paliktų krepšelių atkūrimas, lojalumo taškai ir reklaminės kainodaros įrankiai skatina srautą ir pakartotinius pirkimus.
Kodėl verta naudoti nopCommerce Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
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