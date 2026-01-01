Įdiek Mautic vienu spustelėjimu
Atvirojo kodo rinkodaros automatizavimo platforma el. pašto kampanijoms, potencialių klientų vertinimui ir daugiakanaliam klientų įtraukimui.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Mautic
Mautic yra visiškai atvirojo kodo rinkodaros automatizavimo platforma, kuri suteikia verslui visišką kampanijų, kontaktų duomenų ir klientų kelionių kontrolę. Skirtingai nei SaaS rinkodaros įrankiai, kurie apmokestina už kiekvieną kontaktą, Mautic veikia tavo paties infrastruktūroje – jokių pasikartojančių platformos mokesčių, jokio duomenų dalijimosi su trečiosiomis šalimis ir jokio tiekėjo įkalinimo.
Savo serveryje talpinant Mautic VPS serveryje, tavo klientų duomenys lieka tavo tiesioginėje kontrolėje – tai itin svarbu GDPR ir duomenų suverenumo reikalavimams. Netaikant apmokestinimo už kiekvieną kontaktą, gali plėsti savo rinkodaros operacijas be papildomų išlaidų, išlaikant visišką kiekvieno el. laiško, kampanijos ir potencialaus kliento sąveikos nuosavybę.
Pagrindinės Mautic savybės
El. pašto kampanijos automatizavimas
Kurk automatizuotas el. pašto kampanijas ir masinius el. laiškus naudodamas interaktyvų kūrimo įrankį, dinaminį turinio personalizavimą ir A/B testavimą.
Potencialių klientų vertinimas ir stebėjimas
Vertink kontaktus pagal puslapio apsilankymus, el. laiškų atidarymus, formų pateikimus ir pasirinktinius įvykius, kad teiktum pirmenybę tolesniems veiksmams tinkamu laiku.
Vaizdinis kampanijos kūrėjas
Kurk sudėtingas kelių žingsnių klientų keliones naudodamas drobės pagrindu veikiantį darbo eigos redaktorių, kuris jungia sąlygas, veiksmus ir sprendimus.
Kontaktų segmentacija
Dinamiškai segmentuok kontaktus, naudodamas elgsenos duomenis, demografinius duomenis ir pasirinktinius laukus, kad pasiektum tinkamą auditoriją kiekvienai kampanijai.
Daugiakanalė komunikacija
Gali pasiekti kontaktus el. paštu, SMS, tiesioginiais ir interneto pranešimais iš vienos platformos, su vieninga įsitraukimo stebėsena.
Kodėl verta naudoti Mautic Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.