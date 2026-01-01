Įdiek Many Notes vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo „Markdown“ užrašų programa su saugyklomis, viso teksto paieška ir kelių vartotojų bendradarbiavimu.
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Ką gali kurti su Many Notes
„Many Notes“ yra savarankiškai talpinama „Markdown“ užrašų programa, kuri leidžia tau tvarkyti mintis į saugyklas – lanksčius konteinerius, kurie laiko susijusius failus kartu arba atskirai, priklausomai nuo to, kaip tau patogiau dirbti. Užrašai saugomi tiek duomenų bazėje, tiek failų sistemoje, suteikiant tau visišką turinio nuosavybę ir perkeliamumą be prisirišimo prie jokio nuosavybinio formato.
Be pagrindinių užrašų funkcijų, „Many Notes“ palaiko kelis vartotojus su autentifikavimu, saugyklų dalijimąsi komandiniam bendradarbiavimui, transliavimą realiuoju laiku, atgalines nuorodas ir žymas susijusiems užrašams sujungti, ir greitą viso teksto paiešką, varomą „Typesense“. „OAuth“ prisijungimas per „GitHub“, „Google“, „GitLab“ ir kitus tiekėjus padaro prieigos valdymą lankstų tiek individualiems asmenims, tiek komandoms.
Pagrindinės Many Notes savybės
Saugyklos organizavimas
Gali grupuoti užrašus į atskiras saugyklas arba viską laikyti vienoje – kiekviena saugykla yra nešiojamasis katalogas, suteikiantis tau visišką kontrolę tavo failų struktūrai.
Viso teksto paieška
Greita, klaidoms atspari paieška, naudojant Typesense, leidžia akimirksniu rasti bet kokį užrašą visuose tavo saugyklose.
Kelių naudotojų bendradarbiavimas
Pakviesk kitus registruotus vartotojus pasiekti tavo saugyklas ir bendradarbiauti su užrašais realiuoju laiku, naudojant tiesiogiai atsinaujinančias sąsajas.
OAuth prisijungimo palaikymas
Autentifikuokis naudodamas GitHub, Google, GitLab, Azure, Slack ir kitus OAuth teikėjus, kad galėtum lanksčiai ir be slaptažodžio valdyti prieigą.
Raiškusis Markdown redaktorius
Pažangus redaktorius su automatiniu išsaugojimu, šablonais, atgalinėmis nuorodomis, žymėmis ir eksportavimu į PDF užtikrina nepertraukiamą tavo rašymo darbo eigą.
Progresyvioji web programa
Įdiek „Many Notes“ kaip PWA, kad mėgautumeisi programėlei būdinga patirtimi kompiuteriuose ir mobiliuosiuose įrenginiuose, įskaitant naršymą neprisijungus.
Kodėl verta naudoti Many Notes Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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