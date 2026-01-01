Iki 69 % nuolaida Many Notes

Įdiek Many Notes vienu spustelėjimu.

Atvirojo kodo „Markdown“ užrašų programa su saugyklomis, viso teksto paieška ir kelių vartotojų bendradarbiavimu.

Publikuok savo programėlę internete akimirksniu
Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49/mėn.
Rinktis planą
30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek Many Notes vienu spustelėjimu.

Rinkis VPS planą Many Notes

69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su Many Notes

„Many Notes“ yra savarankiškai talpinama „Markdown“ užrašų programa, kuri leidžia tau tvarkyti mintis į saugyklas – lanksčius konteinerius, kurie laiko susijusius failus kartu arba atskirai, priklausomai nuo to, kaip tau patogiau dirbti. Užrašai saugomi tiek duomenų bazėje, tiek failų sistemoje, suteikiant tau visišką turinio nuosavybę ir perkeliamumą be prisirišimo prie jokio nuosavybinio formato.

Be pagrindinių užrašų funkcijų, „Many Notes“ palaiko kelis vartotojus su autentifikavimu, saugyklų dalijimąsi komandiniam bendradarbiavimui, transliavimą realiuoju laiku, atgalines nuorodas ir žymas susijusiems užrašams sujungti, ir greitą viso teksto paiešką, varomą „Typesense“. „OAuth“ prisijungimas per „GitHub“, „Google“, „GitLab“ ir kitus tiekėjus padaro prieigos valdymą lankstų tiek individualiems asmenims, tiek komandoms.

Pradėti
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Many Notes savybės

Saugyklos organizavimas

Gali grupuoti užrašus į atskiras saugyklas arba viską laikyti vienoje – kiekviena saugykla yra nešiojamasis katalogas, suteikiantis tau visišką kontrolę tavo failų struktūrai.

Viso teksto paieška

Greita, klaidoms atspari paieška, naudojant Typesense, leidžia akimirksniu rasti bet kokį užrašą visuose tavo saugyklose.

Kelių naudotojų bendradarbiavimas

Pakviesk kitus registruotus vartotojus pasiekti tavo saugyklas ir bendradarbiauti su užrašais realiuoju laiku, naudojant tiesiogiai atsinaujinančias sąsajas.

OAuth prisijungimo palaikymas

Autentifikuokis naudodamas GitHub, Google, GitLab, Azure, Slack ir kitus OAuth teikėjus, kad galėtum lanksčiai ir be slaptažodžio valdyti prieigą.

Raiškusis Markdown redaktorius

Pažangus redaktorius su automatiniu išsaugojimu, šablonais, atgalinėmis nuorodomis, žymėmis ir eksportavimu į PDF užtikrina nepertraukiamą tavo rašymo darbo eigą.

Progresyvioji web programa

Įdiek „Many Notes“ kaip PWA, kad mėgautumeisi programėlei būdinga patirtimi kompiuteriuose ir mobiliuosiuose įrenginiuose, įskaitant naršymą neprisijungus.

Kodėl verta naudoti Many Notes Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
Pradėti
Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.

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