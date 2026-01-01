Įdiek pygeoapi vienu spustelėjimu.
„Python“ serveris, įgyvendinantis OGC API standartų rinkinį, skirtą geoprostoriniams duomenims skelbti per HTTP.
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Ką gali kurti su pygeoapi
„pygeoapi“ yra atvirojo kodo Python įgyvendinimas OGC API standartų (Features, Coverages, Tiles, Records, Processes, EDR), kuris geoduomenų rinkinius paverčia aptinkama, naršoma RESTful API. Jame yra integruota HTML naršyklė, kad neprogramuotojai galėtų naršyti rinkinius, apžiūrėti elementus žemėlapyje ir atsisiųsti GeoJSON, neparašę nė vienos užklausos.
Savarankiškai talpindami „pygeoapi“ savo VPS serveryje, įgyjate visišką kontrolę, kokie duomenų rinkiniai yra atskleidžiami, kur jie yra ir kas gali juos užklausti. Prijunkite PostgreSQL/PostGIS, GeoPackage, Elasticsearch, MongoDB arba nuotolinius WFS/WMS šaltinius ir paskelbkite juos savo domene su HTTPS, kurį tvarko integruotas „Traefik“ tarpinis serveris.
Pagrindinės pygeoapi savybės
OGC API standartai
Įdiegia OGC API funkcijas, aprėptis, plyteles, įrašus, procesus ir aplinkos duomenų gavimą, naudodamas vieną konfigūracijos failą.
Integruota HTML naršyklė
Kiekvieną kolekciją, elementą ir procesą galima naršyti per žiniatinklio vartotojo sąsają, naudojant interaktyvų Leaflet žemėlapį ir gražiai suformatuotą JSON.
Daug duomenų backendų
Teikti PostgreSQL/PostGIS, GeoPackage, SpatiaLite, Elasticsearch, MongoDB, CSV, GeoJSON ir nuotolinius WFS šaltinius per vieningus teikėjus.
OpenAPI dokumentacija
OpenAPI 3.0 aprašas ir „Swagger“ / „Redoc“ vartotojo sąsaja automatiškai generuojami iš konfigūracijos, kad klientai galėtų greitai integruotis.
Geospatialinis apdorojimas
Pateikite Python funkcijas kaip OGC API procesus, norėdami vykdyti užsakomąsias transformacijas, analizes ir ETL užduotis, naudodami savo paskelbtus duomenis.
STAC ir metaduomenų katalogai
Publikuokite STAC suderinamus vaizdų ir įrašų katalogus, kad partneriai galėtų programiškai ieškoti ir nuskaityti jūsų geospatialinius duomenis.
Kodėl verta naudoti pygeoapi Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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