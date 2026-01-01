Įdiek SpacetimeDB vienu spustelėjimu.
Reliacinė duomenų bazė ir programų serveris viename — klientai jungiasi tiesiogiai ir vykdo logiką duomenų bazėje su mažesniu nei milisekundės vėlavimu.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su SpacetimeDB
„SpacetimeDB“ pašalina tradicinę užpakalinės sistemos (backend) architektūrą, sujungdama reliacinę duomenų bazę ir programų serverį į vieną diegiamą procesą. Užuot palaikius atskirą API sluoksnį tarp tavo klientų ir duomenų, klientai jungiasi tiesiogiai prie „SpacetimeDB“ ir vykdo serverio pusės logiką – vadinamus moduliais – pačioje duomenų bazėje. Sukurta naudojant „Rust“, su atmintyje esančia būsena ir išankstinio įrašymo žurnalo (write-ahead log) patvarumu, ji užtikrina nuoseklų, trumpesnį nei milisekundės, atsako laiką be pagalbinių paslaugų.
Savarankiškas „SpacetimeDB“ talpinimas VPS serveryje suteikia tau dedikuotą procesorių ir RAM – pagrindinius našumo svertus jos atminties architektūrai – išlaikant visus programos duomenis ir modulio kodą tavo visiškoje kontrolėje, be priklausomybės nuo tiekėjo (vendor lock-in).
Pagrindinės SpacetimeDB savybės
Nėra atskiro API sluoksnio
Klientai jungiasi tiesiogiai prie duomenų bazės ir joje vykdo modulius, pakeisdami visą žiniatinklio serverių, pranešimų eilių ir API lygį vienu procesu.
Realaus laiko prenumeratos
Klientai prenumeruoja lentelių pakeitimus ir akimirksniu gauna automatinį deltos sinchronizavimą – nereikia apklausos, atskiro WebSocket serverio.
Modulinė logika
Rašyk serverio pusės programos logiką naudodamas Rust arba C# ir diek ją kaip sukompiliuotą modulį tiesiai į duomenų bazę, kad užtikrintum maksimalų našumą ir saugumą.
Atminti su išsaugojimu
Visa programos būsena laikoma atmintyje greitam skaitymui, o išankstinio įrašymo žurnalas užtikrina, kad duomenys išliktų po perkrovimų ir gedimų be sudėtingų atsarginių kopijų nustatymų.
Patikrinta gamyboje
Valdo visą „BitCraft Online“ užpakalinę dalį – masinį daugelio žaidėjų žaidimą, kuriame visą realaus laiko būseną valdo vienas „SpacetimeDB“ egzempliorius.
Kodėl verta naudoti SpacetimeDB Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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