Iki 69 % nuolaida SpacetimeDB

Įdiek SpacetimeDB vienu spustelėjimu.

Reliacinė duomenų bazė ir programų serveris viename — klientai jungiasi tiesiogiai ir vykdo logiką duomenų bazėje su mažesniu nei milisekundės vėlavimu.

Publikuok savo programėlę internete akimirksniu
Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek SpacetimeDB vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Už visus planus mokama iš anksto. Mėnesio kaina apskaičiuojama bendrą plano kainą padalijus iš plano mėnesių skaičiaus.

Ką gali kurti su SpacetimeDB

„SpacetimeDB“ pašalina tradicinę užpakalinės sistemos (backend) architektūrą, sujungdama reliacinę duomenų bazę ir programų serverį į vieną diegiamą procesą. Užuot palaikius atskirą API sluoksnį tarp tavo klientų ir duomenų, klientai jungiasi tiesiogiai prie „SpacetimeDB“ ir vykdo serverio pusės logiką – vadinamus moduliais – pačioje duomenų bazėje. Sukurta naudojant „Rust“, su atmintyje esančia būsena ir išankstinio įrašymo žurnalo (write-ahead log) patvarumu, ji užtikrina nuoseklų, trumpesnį nei milisekundės, atsako laiką be pagalbinių paslaugų.

Savarankiškas „SpacetimeDB“ talpinimas VPS serveryje suteikia tau dedikuotą procesorių ir RAM – pagrindinius našumo svertus jos atminties architektūrai – išlaikant visus programos duomenis ir modulio kodą tavo visiškoje kontrolėje, be priklausomybės nuo tiekėjo (vendor lock-in).

Pradėk
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės SpacetimeDB savybės

Nėra atskiro API sluoksnio

Klientai jungiasi tiesiogiai prie duomenų bazės ir joje vykdo modulius, pakeisdami visą žiniatinklio serverių, pranešimų eilių ir API lygį vienu procesu.

Realaus laiko prenumeratos

Klientai prenumeruoja lentelių pakeitimus ir akimirksniu gauna automatinį deltos sinchronizavimą – nereikia apklausos, atskiro WebSocket serverio.

Modulinė logika

Rašyk serverio pusės programos logiką naudodamas Rust arba C# ir diek ją kaip sukompiliuotą modulį tiesiai į duomenų bazę, kad užtikrintum maksimalų našumą ir saugumą.

Atminti su išsaugojimu

Visa programos būsena laikoma atmintyje greitam skaitymui, o išankstinio įrašymo žurnalas užtikrina, kad duomenys išliktų po perkrovimų ir gedimų be sudėtingų atsarginių kopijų nustatymų.

Patikrinta gamyboje

Valdo visą „BitCraft Online“ užpakalinę dalį – masinį daugelio žaidėjų žaidimą, kuriame visą realaus laiko būseną valdo vienas „SpacetimeDB“ egzempliorius.

Kodėl verta naudoti SpacetimeDB Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

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Pradėk
Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
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