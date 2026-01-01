Įdiekite „LimeSurvey“ vienu spustelėjimu.
Profesionali internetinių apklausų platforma klausimynams kurti ir duomenims rinkti.
Rinkis VPS planą LimeSurvey
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su LimeSurvey
„LimeSurvey“ yra pirmaujanti atvirojo kodo apklausų platforma, kuri leidžia tyrėjams, įmonėms ir institucijoms kurti profesionalius internetinius klausimynus. Ji palaiko daugiau nei 80 kalbų, išplėstinę šakojimo logiką, dalyvių valdymą ir išsamias duomenų eksportavimo parinktis, įskaitant SPSS ir Excel formatus.
Su plačiais klausimų tipais, pritaikomu dizainu ir įskiepių architektūra, „LimeSurvey“ suteikia įmonės lygio apklausų galimybes be prenumeratos mokesčių. Šiame šablone yra „MariaDB“ patikimam duomenų saugojimui, „Redis“ greitam sesijų valdymui ir „Traefik HTTPS“ maršrutizavimas saugiam apklausų pateikimui.
Pagrindinės LimeSurvey savybės
Išplėstiniai klausimų tipai
Rinkis iš 28+ klausimų tipų, įskaitant matricos, reitingavimo, failų įkėlimo ir lygtimis pagrįstus klausimus, bet kokiam apklausos scenarijui.
Šakojimo logika
Kurk dinamines apklausas, kurios rodo arba slepia klausimus pagal ankstesnius atsakymus, naudojant galingą išraiškų tvarkyklę.
Daugiakalbės apklausos
Kurk apklausas daugiau nei 80 kalbų su automatiniu teksto palaikymu iš dešinės į kairę, kad duomenis rinktum visame pasaulyje.
Duomenų eksportas ir analizė
Eksportuok rezultatus į SPSS, R, Excel ir CSV formatus su integruotais statistikos, diagramų ir kryžminių lentelių įrankiais.
Dalyvių valdymas
Stebėk respondentus, naudodamas žetonais pagrįstą prieigą, siųsk priminimus ir valdyk kvotas, kad tiksliai administruotum apklausas.
Kodėl verta naudoti LimeSurvey Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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