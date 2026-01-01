Įdiek Songloft vienu spustelėjimu.
Savarankiškai priglobtas asmeninis muzikos serveris su Subsonic suderinama API, JS įskiepių smėlio dėže ir integruotu žiniatinklio grotuvu.
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Ką gali kurti su Songloft
Songloft yra lengvas asmeninis muzikos serveris, parašytas Go kalba, kuris nuskaito tavo vietinę biblioteką, išskiria viršelių iliustracijas ir metaduomenis iš MP3, FLAC, WAV, APE, OGG ir M4A failų, ir transliuoja viską per integruotą žiniatinklio sąsają arba bet kurį su Subsonic suderinamą klientą. QuickJS įskiepių smėlio dėžė išplečia serverio galimybes, leidžiančias naudoti pasirinktinius garso šaltinius, metaduomenų teikėjus ir įrenginių valdymą, neperkompiliuojant dvejetainio failo.
Patalpinus Songloft pas save, tavo muzikos kolekcija, klausymosi istorija ir JWT autentifikuotos sesijos lieka tik tavo VPS serveryje — jokios telemetrijos, jokios trečiųjų šalių analizės ir jokio besikeičiančio komercinio katalogo, sprendžiančio, kas lieka prieinama. Dvejetainis failas be CGO patogiai veikia mažos galios aparatinėje įrangoje, vis dar apdorodamas transkodavimą realiuoju laiku ir kelių įrenginių sesijas.
Pagrindinės Songloft savybės
Subsonic API palaikymas
Prijunk bet kurį su „Subsonic“ suderinamą mobilųjį ar stalinį klientą ir transliuok savo biblioteką neįstrigdamas vienoje oficialioje programėlėje.
JS įskiepio smėlio dėžė
QuickJS pagrindu veikiantys papildiniai su leidimų modeliu ir greituoju perkrovimu leidžia pridėti individualius garso šaltinius, metaduomenų teikėjus ir įrenginių integracijas.
Vietinės bibliotekos nuskaitymas
Automatinis aplankų nuskaitymas išskiria žymas ir viršelio iliustracijas iš MP3, FLAC, WAV, APE, OGG ir M4A failų, kad tavo biblioteka būtų atnaujinta, kai pridedi takelių.
Integruotas interneto grotuvas
Pilnas žiniatinklio frontendas apima visą atvaizdą, suteikdamas tau naršyklės pagrindu veikiantį grotuvą iš karto, nediegiant atskiro kliento.
JWT autentifikavimas
Dviejų žetonų JWT autentifikavimas su atskirais prieigos ir atnaujinimo žetonais palaiko kelių įrenginių sesijas ir atšaukimą kiekvienam įrenginiui.
REST API su Swagger
Dokumentuota REST API su integruota „Swagger UI“ palengvina „Songloft“ integravimą su individualiais klientais, automatizacijomis ir prietaisų skydeliais.
Kodėl verta naudoti Songloft Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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