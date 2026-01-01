Iki 69 % nuolaida Songloft

Įdiek Songloft vienu spustelėjimu.

Savarankiškai priglobtas asmeninis muzikos serveris su Subsonic suderinama API, JS įskiepių smėlio dėže ir integruotu žiniatinklio grotuvu.

Publikuok savo programėlę internete akimirksniu
Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49/mėn.
Rinktis planą
30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek Songloft vienu spustelėjimu.

Rinkis VPS planą Songloft

69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Už visus planus mokama iš anksto. Mėnesio kaina apskaičiuojama bendrą plano kainą padalijus iš plano mėnesių skaičiaus.

Ką gali kurti su Songloft

Songloft yra lengvas asmeninis muzikos serveris, parašytas Go kalba, kuris nuskaito tavo vietinę biblioteką, išskiria viršelių iliustracijas ir metaduomenis iš MP3, FLAC, WAV, APE, OGG ir M4A failų, ir transliuoja viską per integruotą žiniatinklio sąsają arba bet kurį su Subsonic suderinamą klientą. QuickJS įskiepių smėlio dėžė išplečia serverio galimybes, leidžiančias naudoti pasirinktinius garso šaltinius, metaduomenų teikėjus ir įrenginių valdymą, neperkompiliuojant dvejetainio failo.

Patalpinus Songloft pas save, tavo muzikos kolekcija, klausymosi istorija ir JWT autentifikuotos sesijos lieka tik tavo VPS serveryje — jokios telemetrijos, jokios trečiųjų šalių analizės ir jokio besikeičiančio komercinio katalogo, sprendžiančio, kas lieka prieinama. Dvejetainis failas be CGO patogiai veikia mažos galios aparatinėje įrangoje, vis dar apdorodamas transkodavimą realiuoju laiku ir kelių įrenginių sesijas.

Pradėk
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Songloft savybės

Subsonic API palaikymas

Prijunk bet kurį su „Subsonic“ suderinamą mobilųjį ar stalinį klientą ir transliuok savo biblioteką neįstrigdamas vienoje oficialioje programėlėje.

JS įskiepio smėlio dėžė

QuickJS pagrindu veikiantys papildiniai su leidimų modeliu ir greituoju perkrovimu leidžia pridėti individualius garso šaltinius, metaduomenų teikėjus ir įrenginių integracijas.

Vietinės bibliotekos nuskaitymas

Automatinis aplankų nuskaitymas išskiria žymas ir viršelio iliustracijas iš MP3, FLAC, WAV, APE, OGG ir M4A failų, kad tavo biblioteka būtų atnaujinta, kai pridedi takelių.

Integruotas interneto grotuvas

Pilnas žiniatinklio frontendas apima visą atvaizdą, suteikdamas tau naršyklės pagrindu veikiantį grotuvą iš karto, nediegiant atskiro kliento.

JWT autentifikavimas

Dviejų žetonų JWT autentifikavimas su atskirais prieigos ir atnaujinimo žetonais palaiko kelių įrenginių sesijas ir atšaukimą kiekvienam įrenginiui.

REST API su Swagger

Dokumentuota REST API su integruota „Swagger UI“ palengvina „Songloft“ integravimą su individualiais klientais, automatizacijomis ir prietaisų skydeliais.

Kodėl verta naudoti Songloft Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
Pradėk
Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀

Noel
Noel

Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.

Omkar
Omkar

Praradęs prieigą prie savarankiškai talpinamo n8n, susisiekiau su Hostinger ir jie pranoko visus mano lūkesčius. Kodee ir Muhamedas iš aptarnavimo komandos buvo ypač kantrūs bei rūpestingi.

Sylvain
Sylvain

Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.

Martin K
Martin K

Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.

30 dienų pinigų grąžinimo garantija

Išbandyk be jokios rizikos su mūsų 30 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos rasi pinigų grąžinimo politikoje.

Pradėk

Atrask daugiau programų diegimui

Immich

Immich

Immich yra didelio našumo savarankiškai talpinamas nuotraukų ir vaizdo įrašų valdymo sprendimas

Rinktis
Airsonic Advanced

Airsonic Advanced

Transliuoti asmenines muzikos bibliotekas per su Subsonic suderinamą API serverį

Rinktis
AllTube

AllTube

Interneto sąsaja, skirta vaizdo įrašams atsisiųsti iš „YouTube“ ir kitų svetainių

Rinktis
Žiūrėti visas programėles

Mums rūpi tavo privatumas

Šioje svetainėje naudojami slapukai, kurie reikalingi tinkamam svetainės veikimui ir duomenų apie tai, kaip joje elgiasi naudotojai, gavimui, o taip pat ir rinkodaros tikslais. Sutikdami pritariate slapukų įrenginyje saugojimui, kad būtų galima taikyti reklamas, jas suasmeninti ir atlikti analizę, kaip aprašyta mūsų Slapukų politikoje.