Iki 69 % nuolaida Horilla

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Nemokama atvirojo kodo žmogiškųjų išteklių ir klientų santykių valdymo platforma, apimanti darbuotojų valdymą, atlyginimų apskaitą, įdarbinimą ir lankomumą.

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DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su Horilla

Horilla yra visiškai atvirojo kodo žmogiškųjų išteklių valdymo ir CRM platforma, sukurta naudojant Django ir PostgreSQL. Ji apjungia visą darbuotojo gyvavimo ciklą – įdarbinimą, adaptaciją, lankomumą, atostogas, darbo užmokestį, veiklos vertinimą, pagalbos tarnybą ir atleidimą iš darbo – kartu su integruota CRM, skirta pardavimų srautams ir klientų įrašams, pakeičianti kelis SaaS įrankius vienu savarankiškai valdomu sprendimu.

Savarankiškas Horilla talpinimas tavo VPS serveryje išlaiko jautrius darbuotojų duomenis, atlyginimus ir klientų įrašus tavo tiesioginėje kontrolėje, be jokių mokesčių už vartotoją. Tu išlaikai visišką prieigą prie duomenų bazės, skirtą individualioms ataskaitoms ir integracijoms, be to, turi laisvę plėsti modulius, nelaukdamas tiekėjų planų.

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Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Horilla savybės

Įdarbinimas ir įvedimas į darbą

Stebėk darbo skelbimus, kandidatų srautus, interviu etapus ir darbuotojų įvedimo užduotis, nenaudodamas atskiros ATS ar darbuotojų įvedimo priemonės.

Lankomumas ir atostogos

Valdykite pamainų grafikus, biometrinį lankomumą, atostogų apskaitą ir patvirtinimo procesus visam personalui.

Integruota atlyginimų apskaita

Konfigūruok sutartis, išmokas, atskaitymus ir mokesčių taisykles, tada vykdyk darbo užmokesčio ciklus su atlyginimo lapelių generavimu tiesiogiai „Horilla“ sistemoje.

Našumas ir tikslai

Apibrėžkite KPI ir OKR, vykdykite 360 laipsnių grįžtamojo ryšio ciklus ir susiekite individualius tikslus su organizacijos tikslais.

Integruotas CRM

Tvarkykite potencialius klientus, galimybes, klientų paskyras ir pardavimų eigą kartu su personalo duomenimis vienoje vieningoje duomenų bazėje.

Modulinė REST API

Kiekvienas modulis turi dokumentuotą REST API, skirtą integruoti „Horilla“ su atlyginimų mokėjimo paslaugų teikėjais, tapatybės sistemomis ir verslo analitikos (BI) įrankiais.

Kodėl verta naudoti Horilla Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
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Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

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