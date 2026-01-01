Įdiek Horilla vienu spustelėjimu.
Nemokama atvirojo kodo žmogiškųjų išteklių ir klientų santykių valdymo platforma, apimanti darbuotojų valdymą, atlyginimų apskaitą, įdarbinimą ir lankomumą.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Horilla
Horilla yra visiškai atvirojo kodo žmogiškųjų išteklių valdymo ir CRM platforma, sukurta naudojant Django ir PostgreSQL. Ji apjungia visą darbuotojo gyvavimo ciklą – įdarbinimą, adaptaciją, lankomumą, atostogas, darbo užmokestį, veiklos vertinimą, pagalbos tarnybą ir atleidimą iš darbo – kartu su integruota CRM, skirta pardavimų srautams ir klientų įrašams, pakeičianti kelis SaaS įrankius vienu savarankiškai valdomu sprendimu.
Savarankiškas Horilla talpinimas tavo VPS serveryje išlaiko jautrius darbuotojų duomenis, atlyginimus ir klientų įrašus tavo tiesioginėje kontrolėje, be jokių mokesčių už vartotoją. Tu išlaikai visišką prieigą prie duomenų bazės, skirtą individualioms ataskaitoms ir integracijoms, be to, turi laisvę plėsti modulius, nelaukdamas tiekėjų planų.
Pagrindinės Horilla savybės
Įdarbinimas ir įvedimas į darbą
Stebėk darbo skelbimus, kandidatų srautus, interviu etapus ir darbuotojų įvedimo užduotis, nenaudodamas atskiros ATS ar darbuotojų įvedimo priemonės.
Lankomumas ir atostogos
Valdykite pamainų grafikus, biometrinį lankomumą, atostogų apskaitą ir patvirtinimo procesus visam personalui.
Integruota atlyginimų apskaita
Konfigūruok sutartis, išmokas, atskaitymus ir mokesčių taisykles, tada vykdyk darbo užmokesčio ciklus su atlyginimo lapelių generavimu tiesiogiai „Horilla“ sistemoje.
Našumas ir tikslai
Apibrėžkite KPI ir OKR, vykdykite 360 laipsnių grįžtamojo ryšio ciklus ir susiekite individualius tikslus su organizacijos tikslais.
Integruotas CRM
Tvarkykite potencialius klientus, galimybes, klientų paskyras ir pardavimų eigą kartu su personalo duomenimis vienoje vieningoje duomenų bazėje.
Modulinė REST API
Kiekvienas modulis turi dokumentuotą REST API, skirtą integruoti „Horilla“ su atlyginimų mokėjimo paslaugų teikėjais, tapatybės sistemomis ir verslo analitikos (BI) įrankiais.
Kodėl verta naudoti Horilla Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
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