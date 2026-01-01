Įdiek Convos vienu spustelėjimu.
Šiuolaikinis naršyklinis IRC klientas, kuris leidžia tau nuolat būti prisijungusiam prie pokalbių tinklų iš bet kurio įrenginio.
Rinkis VPS planą Convos
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Convos
Convos – tai visiškai savarankiškai valdomas, nuolat veikiantis IRC klientas, kuris veikia tavo serveryje ir visą parą palaiko ryšį su IRC tinklais. Skirtingai nei tradiciniai IRC klientai, kurie atsijungia juos uždarius, Convos palaiko nuolatinius ryšius, todėl niekada nepraleisi žinutės – net kai tavo įrenginiai yra neprisijungę.
Pasiek savo IRC pokalbius iš bet kurios naršyklės, neįdiegęs jokios programinės įrangos. Convos saugo visą tavo pokalbių istoriją, palaiko kelis vartotojus ir tinklus ir suteikia švarią, modernią sąsają, skirtą tiek atsitiktiniams pokalbių dalyviams, tiek ilgalaikėms IRC bendruomenėms. Savarankiškas valdymas suteikia tau visišką duomenų ir vartotojų prieigos kontrolę.
Pagrindinės Convos savybės
Nuolatiniai ryšiai
„Convos“ veikia tavo VPS serveryje visą parą, palaikydamas ryšį su IRC tinklais, todėl žinutės yra užfiksuojamos ir laukia tavęs, kai tik prisijungsi.
Visa pokalbių istorija
Visi pranešimai saugomi serveryje ir pasiekiami iš bet kurios naršyklės, todėl gali ieškoti istorijos visuose kanaluose ir pokalbiuose.
Kelių tinklų palaikymas
Prisijunk prie kelių IRC tinklų vienu metu ir valdyk visus kanalus bei tiesioginius pranešimus iš vienos, vieningos sąsajos.
Nereikia diegti programinės įrangos
Pasiek savo IRC klientą visiškai per naršyklę – nereikia jokios darbalaukio programos, įskiepio ar konfigūracijos jokiame įrenginyje, kurį naudoji.
Paruošta keliems vartotojams
Pakviesk komandos narius ar draugus dalytis savo Convos instancija, kiekvienam su savo nepriklausomomis paskyromis ir tinklo konfigūracijomis.
Kodėl verta naudoti Convos Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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