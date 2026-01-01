Įdiek Duplicati vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo atsarginių kopijų kūrimo programa, kuri leidžia kurti užšifruotas, palaipsnines atsargines kopijas į debesų saugyklą ir nuotolinius serverius naudojant paprastą web sąsają.
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Ką gali kurti su Duplicati
„Duplicati“ yra nemokama, atvirojo kodo atsarginių kopijų kūrimo programa, kuri šifruoja duomenis su AES-256 prieš siųsdama palaipsnines, su dubliavimo pašalinimu ir suglaudintas atsargines kopijas į daugiau nei 20 saugyklų sprendimų – įskaitant „Amazon S3“, „Google Drive“, „Microsoft OneDrive“, „Backblaze B2“ ir standartinius protokolus, tokius kaip SFTP ir „WebDAV“. Kadangi viskas šifruojama kliento pusėje, tavo duomenys išlieka privatūs net ir saugant trečiųjų šalių debesų paslaugose.
Švari žiniatinklio sąsaja leidžia lengvai konfigūruoti atsarginių kopijų užduotis, nustatyti saugojimo politiką, patikrinti atsarginių kopijų vientisumą ir stebėti suplanuotus vykdymus. Blokų lygio dubliavimo pašalinimas ir suglaudinimas padeda išlaikyti mažas saugojimo išlaidas net ir dideliems duomenų rinkiniams. Savarankiškas „Duplicati“ talpinimas VPS serveryje suteikia tau patikimą, visada veikiantį atsarginių kopijų variklį, kuris nuosekliai vykdo suplanuotas užduotis, nepriklausomai nuo to, ar asmeninis kompiuteris yra įjungtas.
Pagrindinės Duplicati savybės
AES-256 kliento pusės šifravimas
Užšifruoja visus duomenis prieš jiems paliekant tavo serverį, kad atsarginės kopijos trečiųjų šalių debesų saugyklose išliktų visiškai privačios.
20+ saugyklos posistemės
Palaiko Amazon S3, Google Drive, OneDrive, Backblaze B2, Dropbox, SFTP, WebDAV ir daugelį kitų paskirties vietų iš vienos sąsajos.
Dalinis ir be dublikatų
Įkelia tik pakeistus blokus po pirmojo atsarginės kopijos sukūrimo, žymiai sumažindamas saugyklos naudojimą ir įkėlimo pralaidumą vėlesnėms užduotims.
Lankstus planavimas
Konfigūruokite automatinių atsarginių kopijų kūrimo langus su saugojimo politikomis, kurios automatiškai panaikina senus atkūrimo taškus, siekiant valdyti saugyklos išlaidas.
Atsarginių kopijų patikrinimas
Periodiškai tikrina atsarginių kopijų vientisumą, atkurdama ir lygindama duomenis, aptikdama tylųjį gedimą, kol jis netampa atkūrimo problema.
Kodėl verta naudoti Duplicati Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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AList
Savarankiškai priglobtas failų sąrašas ir „WebDAV“ serveris, palaikantis daugiau nei 30 saugyklų posistemių