Iki 69 % nuolaida Duplicati

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Atvirojo kodo atsarginių kopijų kūrimo programa, kuri leidžia kurti užšifruotas, palaipsnines atsargines kopijas į debesų saugyklą ir nuotolinius serverius naudojant paprastą web sąsają.

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Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek Duplicati vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su Duplicati

„Duplicati“ yra nemokama, atvirojo kodo atsarginių kopijų kūrimo programa, kuri šifruoja duomenis su AES-256 prieš siųsdama palaipsnines, su dubliavimo pašalinimu ir suglaudintas atsargines kopijas į daugiau nei 20 saugyklų sprendimų – įskaitant „Amazon S3“, „Google Drive“, „Microsoft OneDrive“, „Backblaze B2“ ir standartinius protokolus, tokius kaip SFTP ir „WebDAV“. Kadangi viskas šifruojama kliento pusėje, tavo duomenys išlieka privatūs net ir saugant trečiųjų šalių debesų paslaugose.

Švari žiniatinklio sąsaja leidžia lengvai konfigūruoti atsarginių kopijų užduotis, nustatyti saugojimo politiką, patikrinti atsarginių kopijų vientisumą ir stebėti suplanuotus vykdymus. Blokų lygio dubliavimo pašalinimas ir suglaudinimas padeda išlaikyti mažas saugojimo išlaidas net ir dideliems duomenų rinkiniams. Savarankiškas „Duplicati“ talpinimas VPS serveryje suteikia tau patikimą, visada veikiantį atsarginių kopijų variklį, kuris nuosekliai vykdo suplanuotas užduotis, nepriklausomai nuo to, ar asmeninis kompiuteris yra įjungtas.

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Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Duplicati savybės

AES-256 kliento pusės šifravimas

Užšifruoja visus duomenis prieš jiems paliekant tavo serverį, kad atsarginės kopijos trečiųjų šalių debesų saugyklose išliktų visiškai privačios.

20+ saugyklos posistemės

Palaiko Amazon S3, Google Drive, OneDrive, Backblaze B2, Dropbox, SFTP, WebDAV ir daugelį kitų paskirties vietų iš vienos sąsajos.

Dalinis ir be dublikatų

Įkelia tik pakeistus blokus po pirmojo atsarginės kopijos sukūrimo, žymiai sumažindamas saugyklos naudojimą ir įkėlimo pralaidumą vėlesnėms užduotims.

Lankstus planavimas

Konfigūruokite automatinių atsarginių kopijų kūrimo langus su saugojimo politikomis, kurios automatiškai panaikina senus atkūrimo taškus, siekiant valdyti saugyklos išlaidas.

Atsarginių kopijų patikrinimas

Periodiškai tikrina atsarginių kopijų vientisumą, atkurdama ir lygindama duomenis, aptikdama tylųjį gedimą, kol jis netampa atkūrimo problema.

Kodėl verta naudoti Duplicati Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
Pradėti
Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.

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