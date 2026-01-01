Įdiek Jenkins vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo automatizavimo serveris, skirtas CI/CD konvejų kūrimui su 1 800+ įskiepių integracijomis.
Rinkis VPS planą Jenkins
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Jenkins
„Jenkins“ yra pirmaujantis pasaulyje atvirojo kodo automatizavimo serveris, kuriuo pasitiki milijonai kūrimo komandų, siekdami palaikyti nuolatinės integracijos ir nuolatinio pristatymo procesus. Turėdamas daugiau nei 1 800 papildinių, „Jenkins“ integruojasi su beveik kiekvienu šiuolaikinės programinės įrangos kūrimo įrankiu – nuo „Git“ ir „GitHub“ iki „Docker“, „Kubernetes“, „AWS“ ir dar daugiau.
Savo VPS serveryje talpinant „Jenkins“ suteikia tau dedikuotus kūrimo resursus be minutinio apmokestinimo, be vykdymo laiko apribojimų ir su visiška kontrole tavo kūrimo aplinkai. Įdiek bet kokį SDK, kompiliatorių ar priklausomybę, kurios reikia tavo projektams, be platformos apribojimų.
Pagrindinės Jenkins savybės
Pipeline kaip kodas
Apibrėžk CI/CD darbo eigas versijų kontroliuojamame „Jenkinsfile“, kad tavo automatizavimas būtų atkuriamas ir peržiūrimas kartu su tavo programos kodu.
1 800+ Įskiepiai
Integruok Jenkins su GitHub, GitLab, Docker, Kubernetes, AWS, Slack ir beveik bet kokiu įrankiu, nuo kurio priklauso tavo kūrimo darbo eiga.
Paskirstytas kūrimas
Kūrimų paskirstymas keliems agentams lygiagrečiam vykdymui, drastiškai sumažinant grįžtamojo ryšio laiką dideliuose testavimo rinkiniuose.
Prieiga pagal vaidmenis
Valdyk komandos prieigą su detaliomis teisėmis, palaikydamas LDAP, „Active Directory“, „OAuth“ ir SAML autentifikavimo teikėjus.
Suplanuotos ir inicijuotos komplektacijos
Vykdykite kūrimus pagal cron tvarkaraščius, Git žiniatinklio kabliukus, aukštesniojo lygio užduočių užbaigimą arba rankinio patvirtinimo vartus, kad atitiktumėte bet kokį išleidimo darbo eigą.
Kodėl verta naudoti Jenkins Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.