Įdiek Odysseus vienu spustelėjimu.
Savo serveryje talpinama AI darbo vieta pokalbiams, agentams, išsamiems tyrimams, atminčiai, dokumentams ir el. paštui – visa tai veikia tavo VPS serveryje.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Odysseus
„Odysseus“ yra atvirojo kodo dirbtinio intelekto darbo erdvė, kuri pokalbių, agentų, tyrimų ir rašymo įrankius, kurių tikėtumėtės iš „ChatGPT“ ar „Claude“, patalpina tavo serveryje. Ji apjungia nuolatinį pokalbį su bet kokiu vietiniu ar API modeliu, agentų vykdymo aplinką, sukurtą naudojant atvirąjį kodą, gilius daugiapakopius tyrimus, modelių vadovą su aparatine įranga susijusiomis rekomendacijomis, taip pat dokumentų redaktorių, užrašus, užduotis, CalDAV kalendorių ir IMAP/SMTP gautuosius su DI rūšiavimu.
Savarankiškai talpinant „Odysseus“ savo VPS serveryje, kiekvienas pokalbis, dokumentas, įterpimas ir el. laiškas lieka tik tavo infrastruktūroje. Tu naudoji savo API raktus, skirtus „OpenAI“, „OpenRouter“ ar bet kokiam suderinamam galiniam taškui, o nuolatinė atmintis ir įgūdžiai laikui bėgant tobulėja be jokių mokesčių už vietą ar priklausomybės nuo tiekėjo.
Pagrindinės Odysseus savybės
Kalbėtis su bet kuriuo modeliu
Prijunk vLLM, llama.cpp, Ollama, OpenRouter, OpenAI arba bet kokį su OpenAI suderinamą galinį tašką iš vienos vieningos pokalbių sąsajos.
Agento vykdymo laikas
Atvirojo kodo agentas yra sukomplektuotas su MCP, žiniatinklio, failų, apvalkalo, įgūdžių ir atminties įrankiais, kad galėtų vykdyti visas užduotis nuo pradžios iki pabaigos.
Gilus tyrimas
Daugiapakopiai tyrimai renka, skaito ir apibendrina šaltinius, sudarydami vizualinę ataskaitą, kurią gali naršyti ir eksportuoti.
Modelių vadovas
Nuskaito turimą aparatinę įrangą, rekomenduoja GGUF, FP8 ir AWQ modelius, kurie iš tikrųjų tinka, tada atsisiunčia ir pateikia juos vienu paspaudimu.
Nuolatinė atmintis ir įgūdžiai
ChromaDB palaikoma vektorinė ir raktinių žodžių paieška suteikia agentui ilgalaikę atmintį ir pakartotinai naudojamus įgūdžius, kurie išlieka po perkrovimų.
Dokumentai, Užrašai ir Paštas
Kelių skirtukų „Markdown“ redaktorius, užrašai, užduotys, CalDAV kalendorius ir IMAP/SMTP gautieji su DI atranka vienoje darbo erdvėje.
Kodėl verta naudoti Odysseus Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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