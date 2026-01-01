Įdiek Ghost vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo leidybos platforma profesionaliems tinklaraštininkams, naujienlaiškiams ir mokamoms narystėms.
Rinkis VPS planą Ghost
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Ghost
„Ghost“ yra visiškai atvirojo kodo „headless“ TVS, sukurta atsižvelgiant į profesionalių leidėjų poreikius. Skirtingai nuo bendrosios paskirties turinio valdymo sistemų, kiekviena funkcija – nuo redaktoriaus iki integruotų el. pašto naujienlaiškių ir narystės valdymo – yra specialiai sukurta rašytojams ir interneto kūrėjams.
Savarankiškas „Ghost“ talpinimas tavo VPS reiškia, kad tu valdai savo prenumeratorių sąrašą, kontroliuoji savo turinį ir išvengi mokesčių už narį bei priklausomybės nuo platformos. Su įtraukta „MySQL“ duomenų baze, tavo įrašai, nariai ir nustatymai patikimai išlieka, nepriklausomai nuo jokių trečiųjų šalių paslaugų.
Pagrindinės Ghost savybės
Integruotos narystės
Kurk nemokamus arba mokamus narystės lygius su integruota „Stripe“ paslauga – nereikia jokių papildinių ar papildomų paslaugų.
Natyvūs naujienlaiškiai
Siųsk el. pašto naujienlaiškius tiesiogiai prenumeratoriams iš „Ghost“, neprijungus atskiros el. pašto platformos.
Modernus redaktorius
Blokais pagrįstas redaktorius su gausiais medijos įterpimais, galerijomis ir kodo įterpimu, skirtas ilgo formato turinio publikavimui.
Valdymo neturintis TVS API
Turinio ir administravimo API leidžia tau pristatyti turinį bet kokiam front-end karkasui, išlaikant Ghost kaip back-end.
SEO ir planavimas
Integruotas SEO optimizavimas, automatiniai svetainės žemėlapiai ir turinio planavimas užtikrina, kad tavo leidinys veiktų efektyviai ir būtų tvarkingas.
Kodėl verta naudoti Ghost Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.