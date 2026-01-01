Iki 69 % nuolaida HandBrake

Įdiekite „HandBrake“ vienu spustelėjimu.

Atvirojo kodo vaizdo transkoderis, pasiekiamas iš bet kurios naršyklės, su masiniu konvertavimu ir automatiniu stebimo aplanko apdorojimu.

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Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiekite „HandBrake“ vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su HandBrake

„HandBrake“ yra plačiausiai naudojamas atvirojo kodo vaizdo transkoderis, galintis konvertuoti praktiškai bet kokį vaizdo formatą į modernius, plačiai suderinamus formatus, tokius kaip MP4 ir MKV. Šis diegimas paleidžia „HandBrake“ „Docker“ konteineryje ir transliuoja visą jo grafinę sąsają į tavo naršyklę naudojant „noVNC“ – nereikia jokio darbalaukio diegimo. Tu gauni visą „HandBrake“ vartotojo sąsają su visais jo kodavimo nustatymais, subtitrų palaikymu, skyrių žymekliais ir aparatinės spartos didinimo parinktimis, pasiekiama iš bet kurio įrenginio su modernia naršykle.

Konteineryje yra stebimo aplanko funkcija, kuri automatiškai konvertuoja visus vaizdo failus, kuriuos įkeli į nurodytą įvesties katalogą, todėl lengva vykdyti automatizuotas paketo užduotis tavo VPS.

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Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės HandBrake savybės

Naršykle pagrįsta grafinė sąsaja

Visa „HandBrake“ darbalaukio sąsaja transliuojama tiesiai į tavo naršyklę naudojant „noVNC“ — pasiek ją iš bet kur neįdiegiant jokios programinės įrangos vietoje.

Automatinis stebėjimo aplankas

Failai, patalpinti stebimajame aplanke, automatiškai įtraukiami į eilę ir konvertuojami fone, taip užtikrinant automatizuotą paketų apdorojimą be rankinio įsikišimo.

Platus formatų palaikymas

Palaiko beveik bet kokį vaizdo šaltinio formatą ir konvertuoja į MP4, MKV arba WebM, leidžiant tiksliai valdyti kodekus, bitų spartą, raišką ir garso takelius.

Kodavimo išankstiniai nustatymai

Dešimtys integruotų nustatymų yra skirti konkretiems įrenginiams ir kokybės lygiams – nuo srautiniam perdavimui optimizuotų profilių iki aukštos kokybės archyvinių kodavimų – sumažinant sąrankos laiką.

Subtitrų ir skyrių palaikymas

Importuok, įrašyk į vaizdą arba praleisk subtitrų takelius ir skyrių žymeklius konvertavimo metu, išsaugant metaduomenis iš originalaus šaltinio failo.

Kodėl verta naudoti HandBrake Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

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Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

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