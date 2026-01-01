Įdiekite „HandBrake“ vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo vaizdo transkoderis, pasiekiamas iš bet kurios naršyklės, su masiniu konvertavimu ir automatiniu stebimo aplanko apdorojimu.
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Ką gali kurti su HandBrake
„HandBrake“ yra plačiausiai naudojamas atvirojo kodo vaizdo transkoderis, galintis konvertuoti praktiškai bet kokį vaizdo formatą į modernius, plačiai suderinamus formatus, tokius kaip MP4 ir MKV. Šis diegimas paleidžia „HandBrake“ „Docker“ konteineryje ir transliuoja visą jo grafinę sąsają į tavo naršyklę naudojant „noVNC“ – nereikia jokio darbalaukio diegimo. Tu gauni visą „HandBrake“ vartotojo sąsają su visais jo kodavimo nustatymais, subtitrų palaikymu, skyrių žymekliais ir aparatinės spartos didinimo parinktimis, pasiekiama iš bet kurio įrenginio su modernia naršykle.
Konteineryje yra stebimo aplanko funkcija, kuri automatiškai konvertuoja visus vaizdo failus, kuriuos įkeli į nurodytą įvesties katalogą, todėl lengva vykdyti automatizuotas paketo užduotis tavo VPS.
Pagrindinės HandBrake savybės
Naršykle pagrįsta grafinė sąsaja
Visa „HandBrake“ darbalaukio sąsaja transliuojama tiesiai į tavo naršyklę naudojant „noVNC“ — pasiek ją iš bet kur neįdiegiant jokios programinės įrangos vietoje.
Automatinis stebėjimo aplankas
Failai, patalpinti stebimajame aplanke, automatiškai įtraukiami į eilę ir konvertuojami fone, taip užtikrinant automatizuotą paketų apdorojimą be rankinio įsikišimo.
Platus formatų palaikymas
Palaiko beveik bet kokį vaizdo šaltinio formatą ir konvertuoja į MP4, MKV arba WebM, leidžiant tiksliai valdyti kodekus, bitų spartą, raišką ir garso takelius.
Kodavimo išankstiniai nustatymai
Dešimtys integruotų nustatymų yra skirti konkretiems įrenginiams ir kokybės lygiams – nuo srautiniam perdavimui optimizuotų profilių iki aukštos kokybės archyvinių kodavimų – sumažinant sąrankos laiką.
Subtitrų ir skyrių palaikymas
Importuok, įrašyk į vaizdą arba praleisk subtitrų takelius ir skyrių žymeklius konvertavimo metu, išsaugant metaduomenis iš originalaus šaltinio failo.
Kodėl verta naudoti HandBrake Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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