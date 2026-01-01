Įdiek PrivateGPT vienu spustelėjimu.
Savarankiškai priglobtas RAG variklis, kuris leidžia tau bendrauti su tavo privačiais dokumentais naudojant vietinius didelius kalbos modelius (LLM) — jokie duomenys nepalieka tavo serverio.
Rinkis VPS planą PrivateGPT
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su PrivateGPT
„PrivateGPT“ yra atvirojo kodo RAG (Retrieval-Augmented Generation) platforma, skirta užklausoms į tavo dokumentus naudojant vietinius didelius kalbos modelius. Įkelk failus ir užduok jiems klausimus – sistema suranda tinkamiausias ištraukas ir naudoja vietinį LLM, kad sugeneruotų tikslius, cituojamus atsakymus, nesiunčiant jokių duomenų į išorines API ar debesų paslaugas.
Šis diegimas naudoja „Ollama“, kad vykdytų išvadas tik CPU, todėl jis praktiškas bet kuriame VPS be GPU. Pirmą kartą paleidus, „Ollama“ automatiškai atsisiunčia „Llama 3.1 8B“ ir teksto įterpimo modelį – nereikia „HuggingFace“ paskyros ar API rakto. Vėlesni paleidimai yra greiti. Savitarna leidžia tavo dokumentus, užklausas ir pokalbių istoriją laikyti infrastruktūroje, kurią visiškai kontroliuoji.
Pagrindinės PrivateGPT savybės
100 % privatus iš prigimties
Visas apdorojimas vyksta lokaliai per Ollama – dokumentai, užklausos ir atsakymai niekada neliečia išorinių API ar debesies paslaugų.
Dokumentų įkėlimas
Įkelk PDF, tekstinius failus, skaičiuokles ir dar daugiau; sistema juos suskaido į dalis ir įterpia į vietinę vektorinę duomenų saugyklą semantinei paieškai.
RAG pagrįsti atsakymai
Kiekvienas atsakymas pirmiausia atrenka tinkamiausias dokumentų ištraukas, grįsdamas atsakymus tavo tikruoju turiniu, o ne išgalvotomis žiniomis.
Keli užklausų režimai
Perjunk tarp RAG pokalbio, visų dokumentų paieškos, paprasto LLM pokalbio ir apibendrinimo iš tos pačios sąsajos, nieko neperkonfigūruojant.
Išvadų generavimas be GPU
Veikia vien tik su CPU per Ollama – nereikia GPU ar CUDA, todėl jį galima įdiegti bet kuriame standartiniame VPS plane.
Integruota žiniatinklio UI
Gradio pagrindu sukurta sąsaja dokumentams įkelti, klausimams užduoti ir apdorotiems failams tvarkyti – nereikia diegti atskiros priekinės sąsajos.
Kodėl verta naudoti PrivateGPT Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.