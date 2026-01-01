Iki 69 % nuolaida PrivateGPT

Įdiek PrivateGPT vienu spustelėjimu.

Savarankiškai priglobtas RAG variklis, kuris leidžia tau bendrauti su tavo privačiais dokumentais naudojant vietinius didelius kalbos modelius (LLM) — jokie duomenys nepalieka tavo serverio.

Publikuok savo programėlę internete akimirksniu
Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
10,99/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek PrivateGPT vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su PrivateGPT

„PrivateGPT“ yra atvirojo kodo RAG (Retrieval-Augmented Generation) platforma, skirta užklausoms į tavo dokumentus naudojant vietinius didelius kalbos modelius. Įkelk failus ir užduok jiems klausimus – sistema suranda tinkamiausias ištraukas ir naudoja vietinį LLM, kad sugeneruotų tikslius, cituojamus atsakymus, nesiunčiant jokių duomenų į išorines API ar debesų paslaugas.

Šis diegimas naudoja „Ollama“, kad vykdytų išvadas tik CPU, todėl jis praktiškas bet kuriame VPS be GPU. Pirmą kartą paleidus, „Ollama“ automatiškai atsisiunčia „Llama 3.1 8B“ ir teksto įterpimo modelį – nereikia „HuggingFace“ paskyros ar API rakto. Vėlesni paleidimai yra greiti. Savitarna leidžia tavo dokumentus, užklausas ir pokalbių istoriją laikyti infrastruktūroje, kurią visiškai kontroliuoji.

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Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės PrivateGPT savybės

100 % privatus iš prigimties

Visas apdorojimas vyksta lokaliai per Ollama – dokumentai, užklausos ir atsakymai niekada neliečia išorinių API ar debesies paslaugų.

Dokumentų įkėlimas

Įkelk PDF, tekstinius failus, skaičiuokles ir dar daugiau; sistema juos suskaido į dalis ir įterpia į vietinę vektorinę duomenų saugyklą semantinei paieškai.

RAG pagrįsti atsakymai

Kiekvienas atsakymas pirmiausia atrenka tinkamiausias dokumentų ištraukas, grįsdamas atsakymus tavo tikruoju turiniu, o ne išgalvotomis žiniomis.

Keli užklausų režimai

Perjunk tarp RAG pokalbio, visų dokumentų paieškos, paprasto LLM pokalbio ir apibendrinimo iš tos pačios sąsajos, nieko neperkonfigūruojant.

Išvadų generavimas be GPU

Veikia vien tik su CPU per Ollama – nereikia GPU ar CUDA, todėl jį galima įdiegti bet kuriame standartiniame VPS plane.

Integruota žiniatinklio UI

Gradio pagrindu sukurta sąsaja dokumentams įkelti, klausimams užduoti ir apdorotiems failams tvarkyti – nereikia diegti atskiros priekinės sąsajos.

Kodėl verta naudoti PrivateGPT Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
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Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.

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