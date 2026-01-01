Įdiek Loomio vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo bendradarbiavimo sprendimų priėmimo platforma, skirta grupėms aptarti pasiūlymus, vykdyti apklausas ir kartu priimti sprendimus.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Loomio
Loomio yra atvirojo kodo platforma, specialiai sukurta bendradarbiaujant priimti sprendimus. Grupės gali rengti struktūrizuotas diskusijas, kurti pasiūlymus, vykdyti apklausas ir registruoti rezultatus – viskas vienoje vietoje. Skirtingai nei bendrosios pokalbių programos, Loomio padeda sutelkti pokalbius į aiškių sprendimų priėmimą, todėl puikiai tinka kooperatyvams, ne pelno organizacijoms, bendruomenės organizacijoms ir paskirstytoms komandoms.
Savarankiškai talpinant Loomio savo VPS serveryje, narių duomenys lieka visiškai tavo kontrolėje, be jokių mokesčių už vartotoją ir nepriklausant nuo trečiosios šalies paslaugos. Šis diegimas apima visą Rails žiniatinklio programą, Sidekiq foninį procesą, PostgreSQL duomenų bazę, Redis eilę ir Hocuspocus serverį, skirtą bendradarbiaujant redaguoti dokumentus realiuoju laiku.
Pagrindinės Loomio savybės
Struktūrizuoti pasiūlymai
Kurk terminuotus pasiūlymus su pritarimo, nepritarimo, susilaikymo ir blokavimo parinktimis, kad grupės galėtų priimti atsakingus sprendimus su aiškia audito seka.
Lankstūs apklausos
Organizuok reitinginius balsavimus, taškinius balsavimus, balų apklausas ir susitikimo laiko apklausas, kad surinktum išsamią grupės nuomonę, neapsiribodamas paprastais „taip/ne“ klausimais.
Gijinės diskusijos
Laikyk pokalbius tvarkingus su gijų komentarais ir kontekstinėmis reakcijomis, kad neprarastum svarbaus konteksto užimtame pokalbių kanale.
Bendradarbiavimas realiu laiku
Gali bendradarbiaudamas redaguoti pasiūlymo tekstą ir diskusijų gijas realiuoju laiku, naudodamas integruotą „Hocuspocus“ serverį, nereikalaujant jokio trečiosios šalies redaktoriaus.
Pogrupiai ir leidimai
Suskirstykite narius į pogrupius su nepriklausomais privatumo nustatymais ir vaidmenimis, palaikant sudėtingas organizacines struktūras viename diegime.
Kodėl verta naudoti Loomio Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
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