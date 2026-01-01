Įdiek changedetection.io vienu spustelėjimu.
Svetainės pokyčių stebėjimo įrankis, valdomas savarankiškai, kuris įspėja tave, kai atnaujinamas turinys, kainos ar puslapio elementai.
Rinkis VPS planą changedetection.io
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su changedetection.io
changedetection.io yra savo serveryje talpinama svetainių stebėjimo platforma, kuri aptinka ir praneša tau apie bet kurio tinklalapio pokyčius – nuo turinio atnaujinimų ir kainų svyravimų iki atsargų papildymo ir reguliavimo pakeitimų. Ji peržengia paprastų veikimo patikrų ribas, leisdama tau nukreipti į konkrečius puslapio elementus naudojant CSS selektorius, XPath, JSONPath arba vizualinį pasirinkimą, ir naudoja integruotą Playwright Chrome naršyklę, kad stebėtų JavaScript atvaizduojamus puslapius ir svetaines, kurioms reikalingas prisijungimas.
Talpinimas savo serveryje užtikrina, kad tavo stebėjimo tikslai, konkurencinė informacija ir pranešimų duomenys išliktų visiškai privatūs, be jokių mokesčių už puslapį ar patikrą, nepriklausomai nuo to, kiek svetainių ar kaip dažnai jas stebi.
Pagrindinės changedetection.io savybės
„JavaScript“ puslapio palaikymas
Integruota „Playwright“ naršyklė atvaizduoja dinamines vieno puslapio programas ir tvarko prisijungimo srautus, kurių negali pasiekti pagrindiniai HTTP stebėjimo įrankiai.
Tikslus elemento taikymas
CSS selektoriai, XPath, JSONPath ir vizualinė atranka leidžia stebėti būtent tą turinį, kuris yra svarbus, o ne visą puslapį.
Kainos ir papildymo įspėjimai
Nustatyk kainų ribas ir raktinių žodžių paleidiklius, kad gautum pranešimą tik tada, kai produkto kaina nukrenta žemiau tavo norimos kainos arba jis vėl atsiranda sandėlyje.
70+ pranešimo būdų
Siųsk pranešimus į Discord, Slack, Telegram, el. paštą, „webhooks“ ir dešimtis kitų paslaugų naudodami „Apprise“ biblioteką be jokios papildomos konfigūracijos.
Keitimų istorija su skirtumų rodiniu
Kiekvienas aptiktas pakeitimas yra išsaugomas ir vizualiai paryškinamas, kad galėtum tiksliai peržiūrėti, kas ir kada pasikeitė, negrįžtant į pradinį puslapį.
Kodėl verta naudoti changedetection.io Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
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