Iki 69 % nuolaida changedetection.io

Įdiek changedetection.io vienu spustelėjimu.

Svetainės pokyčių stebėjimo įrankis, valdomas savarankiškai, kuris įspėja tave, kai atnaujinamas turinys, kainos ar puslapio elementai.

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DI valdomas VPS
5,49  € /mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
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69% nuolaida
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mėn.
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Naudokis 24 mėn. už 131,76 € (įprasta kaina 431,76 €). Pratęsiama už 11,99 €/mėn.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mėn.
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Naudokis 24 mėn. už 191,76 € (įprasta kaina 527,76 €). Pratęsiama už 14,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mėn.
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Naudokis 24 mėn. už 263,76 € (įprasta kaina 863,76 €). Pratęsiama už 27,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 527,76 € (įprasta kaina 1 559,76 €). Pratęsiama už 49,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 131,76 € (įprasta kaina 431,76 €). Pratęsiama už 11,99 €/mėn.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 191,76 € (įprasta kaina 527,76 €). Pratęsiama už 14,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 263,76 € (įprasta kaina 863,76 €). Pratęsiama už 27,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 527,76 € (įprasta kaina 1 559,76 €). Pratęsiama už 49,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su changedetection.io

changedetection.io yra savo serveryje talpinama svetainių stebėjimo platforma, kuri aptinka ir praneša tau apie bet kurio tinklalapio pokyčius – nuo turinio atnaujinimų ir kainų svyravimų iki atsargų papildymo ir reguliavimo pakeitimų. Ji peržengia paprastų veikimo patikrų ribas, leisdama tau nukreipti į konkrečius puslapio elementus naudojant CSS selektorius, XPath, JSONPath arba vizualinį pasirinkimą, ir naudoja integruotą Playwright Chrome naršyklę, kad stebėtų JavaScript atvaizduojamus puslapius ir svetaines, kurioms reikalingas prisijungimas.

Talpinimas savo serveryje užtikrina, kad tavo stebėjimo tikslai, konkurencinė informacija ir pranešimų duomenys išliktų visiškai privatūs, be jokių mokesčių už puslapį ar patikrą, nepriklausomai nuo to, kiek svetainių ar kaip dažnai jas stebi.

Pradėti
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės changedetection.io savybės

„JavaScript“ puslapio palaikymas

Integruota „Playwright“ naršyklė atvaizduoja dinamines vieno puslapio programas ir tvarko prisijungimo srautus, kurių negali pasiekti pagrindiniai HTTP stebėjimo įrankiai.

Tikslus elemento taikymas

CSS selektoriai, XPath, JSONPath ir vizualinė atranka leidžia stebėti būtent tą turinį, kuris yra svarbus, o ne visą puslapį.

Kainos ir papildymo įspėjimai

Nustatyk kainų ribas ir raktinių žodžių paleidiklius, kad gautum pranešimą tik tada, kai produkto kaina nukrenta žemiau tavo norimos kainos arba jis vėl atsiranda sandėlyje.

70+ pranešimo būdų

Siųsk pranešimus į Discord, Slack, Telegram, el. paštą, „webhooks“ ir dešimtis kitų paslaugų naudodami „Apprise“ biblioteką be jokios papildomos konfigūracijos.

Keitimų istorija su skirtumų rodiniu

Kiekvienas aptiktas pakeitimas yra išsaugomas ir vizualiai paryškinamas, kad galėtum tiksliai peržiūrėti, kas ir kada pasikeitė, negrįžtant į pradinį puslapį.

Kodėl verta naudoti changedetection.io Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
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Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

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