Įdiek Keila vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo naujienlaiškių ir el. pašto rinkodaros platforma, sukurta kaip savarankiškai talpinama alternatyva Mailchimp, Brevo ir Sendinblue.
Rinkis VPS planą Keila
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Keila
Keila yra atvirojo kodo naujienlaiškių ir el. pašto rinkodaros platforma, kuri leidžia tau plėsti, segmentuoti ir pasiekti savo prenumeratorių sąrašą, nepriklausomai nuo Mailchimp, Brevo ar kitų komercinių SaaS paslaugų. Sukurta naudojant Elixir ir Phoenix, užtikrinanti aukštą pristatomumą ir lygiagretų pralaidumą, ji siūlo švarų „drag-and-drop“ redaktorių, automatizuotas kampanijas, A/B testavimą, prenumeratorių segmentavimą ir dvigubo patvirtinimo srautus — visa tai palaikoma tavo paties SMTP teikėjo, kad išlaikytum visišką siuntimo reputacijos ir kontaktinių duomenų kontrolę.
Savo VPS serveryje įdiegus Keila, naujienlaiškiams, nepriklausomiems leidėjams ir mažoms įmonėms suteikiamas neribotas prenumeratorių skaičius ir neribotas siuntimas be kainodaros už kontaktą, kuri skausmingai išauga virš kelių tūkstančių skaitytojų. Prijunk bet kurį SMTP teikėją — SendGrid, Mailgun, Postmark, AWS SES, savo paties postfix — ir valdyk kiekvieną prenumeratoriaus ryšį.
Pagrindinės Keila savybės
Vilkimo ir numetimo redaktorius
Vizualinis naujienlaiškių redaktorius su daugkartinio naudojimo blokais, paveikslėlių įkėlimu ir tiesiogine peržiūra palengvina kampanijų kūrimą ne programuotojams.
Prenumeratorių segmentavimas
Apibrėžkite segmentus pagal prenumeratos žymas, pasirinktinius laukus ar veiklos modelius, tada siųskite tikslines kampanijas konkretiems auditorijos segmentams.
Dvigubo sutikimo patvirtinimas
Integruota patvirtinimo eiga numatytuoju būdu įdiegia dvigubą sutikimą, apsaugodama siuntėjo reputaciją ir užtikrindama CAN-SPAM bei GDPR atitiktį.
Naudokite savo SMTP
Prijunk bet kurį SMTP teikėją – SendGrid, Mailgun, Postmark, AWS SES arba savo postfix – ir valdyk pristatomumą bei siuntėjo reputaciją.
Atidarymų ir paspaudimų analizė
Kiekvienos kampanijos atidarymų ir paspaudimų stebėjimas, kartu su prenumeratos atsisakymo rodikliais ir atmetimo ataskaitomis, padeda laikui bėgant tobulinti laiškų temas ir turinį.
API ir webhooks
Pilnas REST API ir webhook integravimas leidžia tau sinchronizuoti prenumeratorius iš išorinių CRM sistemų, el. komercijos ar registracijos formų automatiškai.
Kodėl verta naudoti Keila Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.
Atrask daugiau programų diegimui
Buzz
Savo serveryje talpinama darbo erdvė, kurioje žmonės ir dirbtinio intelekto agentai dalijasi tomis pačiomis erdvėmis
Apache Answer
Atvirojo kodo klausimų ir atsakymų platforma, skirta komandos žinių dalijimuisi ir bendruomenės kūrimui