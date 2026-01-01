Įdiek Metabase vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo verslo analitikos platforma, kuri leidžia bet kuriam komandos nariui analizuoti duomenis ir kurti ataskaitų sritis nenaudojant SQL.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.
Ką gali kurti su Metabase
Metabase yra pirmaujanti atvirojo kodo verslo analitikos platforma, kuria pasitiki daugiau nei 40 000 įmonių visame pasaulyje. Jos intuityvus užklausų kūrimo įrankis leidžia techninių žinių neturintiems komandos nariams analizuoti duomenis ir kurti interaktyvias informacijos suvestines nerašant SQL kodo, o patyrę vartotojai gali naudoti tiesiogines užklausas. Ji jungiasi prie daugiau nei 20 duomenų bazių, įskaitant PostgreSQL, MySQL, MongoDB, BigQuery ir Snowflake, ir palaiko automatizuotas el. pašto bei Slack ataskaitas.
Diegiant Metabase savo VPS serveryje, jautrūs verslo duomenys lieka tavo aplinkoje, panaikinamos SaaS paslaugų kainos už kiekvieną vartotoją ir suteikiami dedikuoti resursai sudėtingoms užklausoms bei dideliems duomenų rinkiniams, kurie lėtina bendras debesų analitikos paslaugas.
Pagrindinės Metabase savybės
No-SQL užklausų kūrimo įrankis
Kiekvienas komandos narys gali analizuoti duomenis ir kurti diagramas per vizualią sąsają, nesimokydamas SQL sintaksės.
20+ duomenų bazių jungtys
Prisijunk prie PostgreSQL, MySQL, MongoDB, BigQuery, Snowflake ir dar daugiau naudodamasis sąrankos vedliu.
Interaktyvūs prietaisų skydeliai
Sujunk diagramas, metrikas ir filtrus į bendrinamas ataskaitų sritis, kurios automatiškai atsinaujina su naujais duomenimis.
Automatinės ataskaitos
Suplanuokite ataskaitų siuntimą el. paštu arba per „Slack“, kad suinteresuotosios šalys visada turėtų naujausių įžvalgų, net neprisijungus.
Įterpimas ir bendrinimas
Įterpk prietaisų skydelius į išorinius įrankius arba dalinkis viešomis nuorodomis klientų analizei, neatskleidžiant neapdorotų duomenų.
Kodėl verta naudoti Metabase Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Rekomenduojama serverio vieta:
Tikrinama...
Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
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Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.
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