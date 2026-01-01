Įdiek PicoClaw vienu spustelėjimu.
Itin lengvas AI asistentas, parašytas Go kalba, su natyviu MCP palaikymu ir daugiau nei 30 LLM tiekėjų integracijų.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su PicoClaw
„PicoClaw“ yra nepriklausomas atvirojo kodo AI asistentas, sukurtas „Sipeed“ ir visiškai parašytas „Go“ kalba nuo nulio. Projektas buvo atstatytas savarankiško paleidimo (angl. self-bootstrapping) proceso metu – pats AI agentas vadovavo architektūros migracijai ir kodo optimizavimui – sukuriant vieną statinį dvejetainį failą, kuris pasileidžia per mažiau nei sekundę ir veikia viename CPU branduolyje.
Sukurtas būti mažas, greitas ir diegiamas bet kur, „PicoClaw“ atlieka tas pačias užduotis kaip ir daug sunkesnės agentų sistemos, sunaudodamas apie 10 MB RAM. Savarankiškai talpinant paleidiklį VPS serveryje, gauni naršyklės pagrindu veikiančią konsolę, nuolatinę konfigūraciją ir ilgai veikiantį šliuzą, kuris tavo pasirinktą LLM prijungia prie „Telegram“, „Discord“, „Matrix“, „WeChat“ ir bet kurio MCP serverio, į kurį jį nukreipi.
Pagrindinės PicoClaw savybės
Itin mažas pėdsakas
Pagrindinės atminties naudojimas mažiau nei 10 MB ir įkrovos laikas, trumpesnis nei sekundė, reiškia, kad vienas VPS gali talpinti PicoClaw kartu su likusia tavo infrastruktūra be pastebimo papildomo krūvio.
Žiniatinklio konsolės paleidėjas
Naršyklės paleidiklis per 18800 prievadą padeda tau nustatyti tiekėją, kanalą ir šliuzą, nereikia rankiniu būdu redaguoti JSON failų.
Natyvus MCP palaikymas
Aukščiausios klasės Model Context Protocol integracija leidžia tau prijungti bet kurį MCP serverį, kad išplėstum agento galimybes, nerašant pasirinktinių papildinių.
30+ LLM teikėjų
Naudokite OpenAI, Anthropic, Gemini, OpenRouter, AWS Bedrock, Azure, Kimi, Minimax ir daugiau per vieną model_list konfigūraciją.
Daugiakanalis šliuzas
Nuolat veikiantis šliuzas padaro tavo agentą prieinamą per Telegram, Discord, Matrix, IRC, WeChat ir WeCom iš vieno diegimo.
Išmanusis modelio maršrutizavimas
Taisyklėmis pagrįstas maršrutizavimas siunčia paprastas užklausas lengviems modeliams, o sudėtingas – pavyzdiniams modeliams, taip sumažindamas API išlaidas ir nepakenkdamas kokybei.
Kodėl verta naudoti PicoClaw Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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