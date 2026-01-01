Įdiek Beszel vienu spustelėjimu.
Lengva serverio stebėjimo platforma su Docker konteinerių statistika, istoriniais duomenimis ir konfigūruojamais įspėjimais tavo infrastruktūrai.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Beszel
Beszel yra lengva serverių stebėjimo platforma, kuri teikia visapusišką sistemos matomumą – procesoriaus, atminties, disko, tinklo, temperatūros, GPU, S.M.A.R.T. disko būklės ir Docker bei Podman konteinerių statistiką – be visų stebėjimo sistemų, tokių kaip Prometheus ir Grafana, resursų sąnaudų. Sukurta naudojant PocketBase su Go backend'u, ji naudoja hub ir agento architektūrą: hub talpina web sąsają ir saugo istorinius duomenis, o lengvi agentai veikia kiekviename stebimame serveryje, kad rinktų metriką.
Savarankiškai hostinant Beszel, tu gauni stebėjimo hub, kuris yra nepriklausomas nuo serverių, kuriuos jis stebi, todėl infrastruktūros problemos yra matomos net tada, kai atskiros sistemos patiria apkrovą. Konfigūruojami įspėjimai praneša tau, kai viršijamos procesoriaus, atminties, disko, pralaidumo ar temperatūros ribos, o automatinės atsarginės kopijos į vietinį diską arba su S3 suderinamą saugyklą apsaugo tavo istorinius našumo duomenis.
Pagrindinės Beszel savybės
Docker konteinerio rodikliai
Stebėk CPU, atminties ir tinklo naudojimą kiekvienam konteineriui kartu su pagrindinės sistemos metrikomis, suteikdamas tau vieningą tiek pagrindinės sistemos, tiek jos konteinerizuotų darbo krūvių vaizdą.
Centrinio mazgo ir agentų architektūra
Vienas centras renka duomenis iš neriboto skaičiaus agentų, veikiančių nuotoliniuose serveriuose, todėl lengva stebėti visą tavo sistemą iš vieno valdymo pulto.
Konfigūruojamas įspėjimas
Nustatyk ribas bet kokiai stebimai metrikai – CPU apkrovai, disko naudojimui, temperatūrai, pralaidumui – ir gauk pranešimus, kol problemos dar nepaveikė tavo vartotojų.
Istorinių duomenų saugojimas
Našumo istorija saugoma šakotuvo duomenų bazėje, leidžianti atlikti ilgalaikę tendencijų analizę ir talpos planavimą, kurie viršija tai, ką gali parodyti vien tik realaus laiko prietaisų skydeliai.
GPU ir S.M.A.R.T. stebėjimas
Stebėk Nvidia, AMD ir Intel GPU panaudojimą kartu su S.M.A.R.T. disko būklės duomenimis, kad aptiktum techninės įrangos nusidėvėjimą, prieš jam sukeliant gedimus.
Kodėl verta naudoti Beszel Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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