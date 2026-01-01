Įdiek phpBB vienu spustelėjimu.
Klasikinė atvirojo kodo PHP skelbimų lenta, skirta kurti struktūrizuotus diskusijų forumus ir internetines bendruomenes.
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Ką gali kurti su phpBB
phpBB yra plačiausiai naudojama atvirojo kodo forumo platforma internete, veikianti šimtus tūkstančių bendruomenių daugiau nei du dešimtmečius. Sukurta PHP kalba, orientuojantis į tradicines kategorijų ir subforumų struktūras, ji suteikia moderatoriams išsamią kontrolę per leidimus, vartotojų grupes ir diskusijų eigą, nepriklausomai nuo debesies paslaugų ar licencijavimo pagal vartotojų skaičių.
Savarankiškai talpinant phpBB savo VPS serveryje, kiekvienas įrašas, vartotojo paskyra ir priedas lieka tavo kontrolėje, su pilna prieiga prie duomenų bazės, failų sistemos ir tūkstančių nemokamų plėtinių bei stilių, kuriuos palaiko phpBB bendruomenė.
Pagrindinės phpBB savybės
Smulkūs leidimai
Konfigūruokite skaitymo, rašymo ir moderavimo teises kiekvienam forumui, vartotojų grupei ar individualiai paskyrai detaliam bendruomenės valdymui.
Plėtinių ekosistema
Tūkstančiai nemokamų bendruomenės plėtinių prideda SEO įrankius, apsaugą nuo brukalų, prisijungimą per socialinius tinklus ir dar daugiau, neliečiant pagrindinio kodo.
Pasirinktiniai stiliai ir temos
Pakeiskite numatytąjį „prosilver“ stilių į bendruomenės temas arba susikurkite individualų vaizdą naudodami „phpBB“ „Twig“ pagrindu sukurtą šablonų sistemą.
Integruoti moderavimo įrankiai
Įspėkite, užblokuokite, užrakinkite, padalinkite ir sujunkite temas naudodami specialų moderatoriaus valdymo skydelį ir išsamų audito žurnalą.
Daugiakalbis palaikymas
Daugiau nei 60 oficialių kalbos paketų leidžia tau valdyti forumus tavo gimtąja kalba arba kurti daugiakalbes bendruomenes.
BBCode ir priedai
Klasikinis BBCode formatavimas ir failų bei paveikslėlių priedai padeda įrašams išlikti pažįstamiems ilgalaikiams forumo naudotojams.
Kodėl verta naudoti phpBB Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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Buzz
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Apache Answer
Atvirojo kodo klausimų ir atsakymų platforma, skirta komandos žinių dalijimuisi ir bendruomenės kūrimui