Įdiek OwnTracks Recorder vienu spustelėjimu.
Savo serveryje talpinama galinė sistema, kuri saugo ir vizualizuoja vietos duomenis, paskelbtus „OwnTracks“ telefono programėlių per MQTT.
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Ką gali kurti su OwnTracks Recorder
OwnTracks Recorder yra oficiali OwnTracks iOS ir Android programėlių posistemė, suteikianti tau visiškai savarankiškai talpinamą alternatyvą komercinėms vietos dalijimosi paslaugoms. Recorder prenumeruoja tavo privatų MQTT brokerį, priima vietos duomenų siuntimus iš tavo telefonų ir saugo kiekvieną tašką kaip paprastus failus diske, nereikalaujant jokios išorinės duomenų bazės.
Integruotas HTTP serveris pateikia REST API, tiesioginį WebSocket srautą ir paruoštus rodinius paskutinėms pozicijoms, dienos maršrutams ir GeoJSON žemėlapiams. Šis šablonas sujungia Recorder su Eclipse Mosquitto brokeriu, kuriame iš karto įjungtas slaptažodžio autentifikavimas, kad galėtum nukreipti savo OwnTracks programėles į savo VPS ir pradėti rinkti vietos istoriją, niekada nesiunčiant savo judėjimo duomenų trečiajai šaliai.
Pagrindinės OwnTracks Recorder savybės
Privati vietos posistemė
Saugo kiekvieną paskelbtą poziciją iš tavo OwnTracks programėlių tavo serveryje, be jokių trečiųjų šalių debesies paslaugų.
Integruotas MQTT brokeris
Komplektuojamas „Eclipse Mosquitto“ su slaptažodžio autentifikavimu leidžia telefonams prisijungti iš bet kurios interneto vietos.
Tiesioginis žemėlapis ir sekimas
Žiniatinklio vartotojo sąsaja rodo paskutines pozicijas, kasdienius maršrutus ir tiesioginį žemėlapį, kuris atnaujinamas per „WebSocket“, kai gaunamos naujos vietos.
REST ir WebSocket API
Užklauskite saugomų vietų kaip JSON, GeoJSON arba CSV per dokumentuotą REST API, arba transliuokite naujinimus per WebSocket.
Paprastų failų saugykla
Nereikia jokios SQL duomenų bazės – taškai įrašomi kaip paprasti failai, kuriuos lengva kurti atsargines kopijas, tikrinti ir archyvuoti.
Lua hooks ir ocat
Išplėsk duomenų įkėlimą Lua kabliais ir užklausų istoriją iš komandų eilutės, naudojant pridėtą „ocat“ programą.
Kodėl verta naudoti OwnTracks Recorder Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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