Iki 69 % nuolaida OwnTracks Recorder

Įdiek OwnTracks Recorder vienu spustelėjimu.

Savo serveryje talpinama galinė sistema, kuri saugo ir vizualizuoja vietos duomenis, paskelbtus „OwnTracks“ telefono programėlių per MQTT.

Publikuok savo programėlę internete akimirksniu
Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49/mėn.
Rinktis planą
30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek OwnTracks Recorder vienu spustelėjimu.

Rinkis VPS planą OwnTracks Recorder

69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su OwnTracks Recorder

OwnTracks Recorder yra oficiali OwnTracks iOS ir Android programėlių posistemė, suteikianti tau visiškai savarankiškai talpinamą alternatyvą komercinėms vietos dalijimosi paslaugoms. Recorder prenumeruoja tavo privatų MQTT brokerį, priima vietos duomenų siuntimus iš tavo telefonų ir saugo kiekvieną tašką kaip paprastus failus diske, nereikalaujant jokios išorinės duomenų bazės.

Integruotas HTTP serveris pateikia REST API, tiesioginį WebSocket srautą ir paruoštus rodinius paskutinėms pozicijoms, dienos maršrutams ir GeoJSON žemėlapiams. Šis šablonas sujungia Recorder su Eclipse Mosquitto brokeriu, kuriame iš karto įjungtas slaptažodžio autentifikavimas, kad galėtum nukreipti savo OwnTracks programėles į savo VPS ir pradėti rinkti vietos istoriją, niekada nesiunčiant savo judėjimo duomenų trečiajai šaliai.

Pradėti
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės OwnTracks Recorder savybės

Privati vietos posistemė

Saugo kiekvieną paskelbtą poziciją iš tavo OwnTracks programėlių tavo serveryje, be jokių trečiųjų šalių debesies paslaugų.

Integruotas MQTT brokeris

Komplektuojamas „Eclipse Mosquitto“ su slaptažodžio autentifikavimu leidžia telefonams prisijungti iš bet kurios interneto vietos.

Tiesioginis žemėlapis ir sekimas

Žiniatinklio vartotojo sąsaja rodo paskutines pozicijas, kasdienius maršrutus ir tiesioginį žemėlapį, kuris atnaujinamas per „WebSocket“, kai gaunamos naujos vietos.

REST ir WebSocket API

Užklauskite saugomų vietų kaip JSON, GeoJSON arba CSV per dokumentuotą REST API, arba transliuokite naujinimus per WebSocket.

Paprastų failų saugykla

Nereikia jokios SQL duomenų bazės – taškai įrašomi kaip paprasti failai, kuriuos lengva kurti atsargines kopijas, tikrinti ir archyvuoti.

Lua hooks ir ocat

Išplėsk duomenų įkėlimą Lua kabliais ir užklausų istoriją iš komandų eilutės, naudojant pridėtą „ocat“ programą.

Kodėl verta naudoti OwnTracks Recorder Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
Pradėti
Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
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