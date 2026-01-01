Įdiek Mailtrain vienu spustelėjimu.
Savarankiškai valdoma naujienlaiškių platforma, skirta kurti, planuoti ir siųsti masines el. pašto kampanijas prenumeratorių sąrašams.
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Ką gali kurti su Mailtrain
„Mailtrain“ yra atvirojo kodo, savarankiškai talpinama naujienlaiškių programa, sukurta naudojant „Node.js“, palaikanti didelio masto el. pašto kampanijas. Ji suteikia visapusišką prenumeratorių sąrašų valdymą, segmentavimą, MJML pagrindu sukurtus el. pašto šablonus, A/B testavimą, kampanijų automatizavimą ir išsamią analizę – visa tai veikia jūsų valdomoje infrastruktūroje.
Skirtingai nei SaaS el. pašto platformos, kurios apmokestina už kiekvieną prenumeratorių ar išsiuntimą, „Mailtrain“ suteikia neribotą siuntimo pajėgumą per jūsų pačių SMTP teikėją. Jūsų prenumeratorių duomenys, kampanijų istorija ir įsitraukimo analizė lieka jūsų VPS serveryje, be jokių mokesčių už el. laiškus ir be priklausomybės nuo tiekėjo. Šis diegimas apima MariaDB, Redis ir MongoDB, kad būtų užtikrintas visiškas veikimas iškart po įdiegimo.
Pagrindinės Mailtrain savybės
Prenumeratorių sąrašo valdymas
Kurk ir valdyk kelis prenumeratorių sąrašus su pasirinktiniais laukais, segmentavimu ir automatiniu sąrašų tvarkymu, kad tavo auditorija būtų tvarkinga.
Kampanijos automatizavimas
Sukurk automatizuotas el. laiškų sekas ir RSS pagrindu veikiančias kampanijas, kurios siunčiamos automatiškai pagal prenumeratorių veiksmus arba nustatytais intervalais.
MJML el. pašto šablonai
Kurk adaptyvius el. pašto šablonus naudodamas MJML karkasą tiesiogiai naršyklėje su integruotu vizualiniu redaktoriumi tobulų maketų kūrimui.
A/B testavimas
Vykdyk A/B testus temos eilutėms ir turiniui, kad optimizuotum atidarymo ir paspaudimų rodiklius, prieš siųsdamas visam savo sąrašui.
Kampanijos analitika
Stebėk atidarymus, paspaudimus, prenumeratos atsisakymus ir neįteiktus laiškus kiekvienai kampanijai, naudodamas išsamias ataskaitas, kad laikui bėgant įvertintum ir pagerintum el. pašto našumą.
Kelių naudotojų prieiga
Suteikite komandos nariams prieigą pagal vaidmenis su detaliomis teisėmis ir hierarchinėmis vardų sritimis, kad galėtų valdyti kampanijas skirtinguose skyriuose ar klientams.
Kodėl verta naudoti Mailtrain Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
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