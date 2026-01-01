Įdiek Mbin vienu spustelėjimu.
Savo serveryje talpinamas federacinis nuorodų agregatorius ir diskusijų platforma, sukurta naudojant ActivityPub – bendruomenės valdoma Kbin atšaka.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Mbin
Mbin yra atvirojo kodo, federuotas turinio agregatorius, kuris vienoje platformoje sujungia nuorodų dalijimąsi, diskusijas gijomis, balsavimą ir mikrobloginimą. Kaip bendruomenės palaikoma Kbin atšaka, ji natūraliai palaiko ActivityPub, todėl jūsų instancija sąveikauja su Lemmy, Mastodon, PeerTube, Pixelfed ir platesne fediverse be tiltų ar papildomų sistemų.
Paleidus Mbin savo VPS serveryje, jūs gaunate savarankišką fediverse kampelį, kuriame nustatote taisykles, moderuojate žurnalus ir saugote kiekvieną įrašą bei balsą savo turimoje duomenų bazėje. Nėra centrinės įmonės, jokios reklamos, jokių algoritmų, pertvarkančių laiko juostas, ir jokių platformos sąlygų, kurios gali pasikeisti be įspėjimo.
Pagrindinės Mbin savybės
ActivityPub federacija
Integruotas ActivityPub palaikymas sujungia tavo instanciją su Lemmy, Mastodon, PeerTube, Pixelfed ir kiekvienu kitu suderinamu fediverso serveriu.
Žurnalai ir gijos
Organizuokite turinį į teminius žurnalus su Reddit stiliaus gijų komentarais, balsavimu ir pažįstama nuorodų agregatoriaus patirtimi.
Integruoti mikroblogai
Skelbk trumpus atnaujinimus kartu su ilgomis gijomis ir leisk abiem pasiekti tą pačią federacinę auditoriją iš vienos paskyros.
Moderavimas ir federacijos valdymas
Kiekvieno žurnalo moderatoriai, visos instancijos administratoriaus įrankiai ir federacijos leidžiamų arba blokuojamų sąrašai leidžia tau formuoti bendruomenę, kurią nori priglobti.
OAuth ir REST API
Aukščiausios klasės „OAuth 2.0“ serveris ir dokumentuota REST API palaiko trečiųjų šalių mobiliuosius klientus, robotus ir integracijas.
Atvirojo kodo ir bendruomenės valdomas
AGPL licencijuota ir prižiūrima aktyvios prisidėjusiųjų bendruomenės, atsišakojus nuo Kbin – jokios priklausomybės nuo vieno tiekėjo.
Kodėl verta naudoti Mbin Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
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Atrask daugiau programų diegimui
Buzz
Savo serveryje talpinama darbo erdvė, kurioje žmonės ir dirbtinio intelekto agentai dalijasi tomis pačiomis erdvėmis
Apache Answer
Atvirojo kodo klausimų ir atsakymų platforma, skirta komandos žinių dalijimuisi ir bendruomenės kūrimui