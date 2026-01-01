Iki 69 % nuolaida Redis

Deploy Redis in one click installation.

The world's most widely deployed in-memory data store for caching, sessions, queues, and real-time workloads.

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Deploy Redis in one click installation.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
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Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
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21,99
7,79/mėn.
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Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
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35,99
10,99/mėn.
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Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
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Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

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Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su Redis

Redis is the world's most popular in-memory data structure store, trusted by millions of applications to deliver sub-millisecond read and write latency at any scale. It supports strings, hashes, lists, sets, sorted sets, bitmaps, and streams — making it the default caching and session layer for frameworks like Laravel, Django, Ruby on Rails, and Next.js.

This deployment runs Redis with password authentication enabled and periodic RDB snapshots for persistence, so your data survives container restarts. Running Redis on the same VPS as your application eliminates network round-trips between app and cache, often reducing cache hit times to under 0.1ms, and gives you full control over memory limits, eviction policies, and connection settings without the cost of managed Redis services.

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Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Redis savybės

Sub-Millisecond Latency

Single-threaded event-loop architecture delivers consistent low-latency reads and writes regardless of dataset size or concurrent connection count.

Rich Data Structures

Strings, hashes, lists, sets, sorted sets, bitmaps, and streams cover caching, leaderboards, queues, and analytics in a single data store.

Built-In Pub/Sub

Native publish/subscribe messaging lets services broadcast real-time events to multiple subscribers without an additional message broker.

Configurable Persistence

RDB snapshots and append-only file logging give you control over the durability/performance trade-off for your specific workload.

Framework Native Support

Laravel, Django, Rails, Next.js, and most major frameworks treat Redis as a first-class dependency for caching, sessions, and job queues.

Kodėl verta naudoti Redis Hostinger platformoje

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Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

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