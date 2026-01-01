Įdiek Hermes WebUI vienu spustelėjimu.
Visapusiškas „Hermes“ diegimas, kuris sujungia „Hermes“ AI agentą su greita savarankiškai talpinama internetinio pokalbio sąsaja.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Hermes WebUI
„Hermes WebUI“ yra lengva atvirojo kodo žiniatinklio programa, kuri perkelia „Hermes“ dirbtinio intelekto agentą – savaime tobulėjantį, visada veikiantį agentą iš „Nous Research“ – į tavo naršyklę su beveik 1:1 CLI atitiktimi. Šis šablonas sujungia „WebUI“ su aukštesnio lygio „Hermes Agent“ šliuzu, todėl vienas diegimas suteikia tau tiek naršyklės pokalbių sąsają, tiek ilgalaikį agentą, kuris ją palaiko.
Savo „Hermes WebUI“ talpinimas savo VPS serveryje išsaugo tavo pokalbius, agento atmintį, įgūdžius ir teikėjo API raktus infrastruktūroje, kurią tu kontroliuoji. Tu pasirenki modelių teikėjus, tu išsaugai sesijas ir tu pasieki agentą saugiai iš stalinio kompiuterio ar mobiliojo įrenginio, nesiunčiant duomenų per trečiosios šalies SaaS.
Pagrindinės Hermes WebUI savybės
Komplektuojamas agentas + WebUI
Pateikia pagrindinį „Hermes Agent“ šliuzą ir „WebUI“ kartu su bendru būsenos tomu, kad sesijos, įgūdžiai ir atmintis išliktų po perkrovimų ir būtų pakartotinai naudojami abiejų sąsajų.
Pilnas CLI lygiavertiškumas
Viskas, ką gali daryti „Hermes“ terminale – pokalbiai, įrankiai, planavimas, atmintis, įgūdžiai – pasiekiama iš tos pačios žiniatinklio sąsajos.
Trijų skydelių darbo srities išdėstymas
Sesijos ir naršymas kairėje, pokalbiai centre ir tiesioginė darbo srities failų naršyklė dešinėje su tiesioginėmis peržiūromis.
Transliacija su įrankių kortelėmis
Serverio siunčiamų žetonų srautas, įterptosios įrankių iškvietimo kortelės, „Mermaid“ diagramos, sintaksės paryškinimas ir konteksto naudojimo žiedas, įmontuotas į kompozitoriaus poraštę.
Mobiliesiems pirmiausia PWA
Reaguojantis mobilusis išdėstymas su išskleidžiamuoju meniu ir jutikliniais valdikliais – įdiek jį į savo pagrindinį ekraną ir valdyk Hermes iš savo telefono.
Tiekėjo nepriklausomi modeliai
Prijunk OpenAI, Anthropic, Google arba OpenRouter raktus diegimo metu ir perjunk modelius iš dinaminio išskleidžiamojo meniu UI.
Kodėl verta naudoti Hermes WebUI Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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