Įdiek Yucca vienu spustelėjimu.
Savitarnos NVR, skirtas IP kameroms, su judesio aptikimu, RTSP/ONVIF palaikymu ir žiniatinklio sąsaja tiesioginei ir įrašytai medžiagai.
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Ką gali kurti su Yucca
„Yucca“ yra savarankiškai valdomas tinklo vaizdo įrašymo įrenginys (NVR), skirtas valdyti IP kameras bet kokiu mastu – nuo kelių namų apsaugos kamerų iki tūkstančių įmonės srautų. Jis palaiko RTSP, ONVIF ir įprastus IP kamerų protokolus, suteikdamas tiesioginę peržiūrą, įrašymą ir atkūrimą per žiniatinklio sąsają ir „Android“ programėlę.
Savarankiškai talpinant „Yucca“ VPS serveryje, visa kamerų medžiaga lieka jūsų infrastruktūroje be jokių debesies saugyklos mokesčių ar trečiųjų šalių prieigos. Judesio aptikimas su el. pašto pranešimais, „Prometheus“ metrikos stebėjimui ir keičiamo dydžio architektūra paverčia jį praktišku stebėjimo sprendimu namų apsaugai, mažmeninės prekybos stebėjimui ir mažoms įmonėms.
Pagrindinės Yucca savybės
RTSP ir ONVIF palaikymas
Prijunkite bet kurią IP kamerą, kuri palaiko RTSP arba ONVIF protokolus, apimančią didžiąją dalį vartotojų ir profesionalių kamerų.
Judėjimo aptikimas
Automatiškai pradėkite įrašymą ir siųskite el. pašto įspėjimus, kai kameros zonose aptinkamas judesys, taip sumažindami saugyklos vietą ir triukšmą.
Tiesioginis ir įrašytas atkūrimas
Peržiūrėk tiesiogines kamerų transliacijas ir įrašytą medžiagą per žiniatinklio sąsają arba pridedamą „Android“ programėlę.
Keičiamo mastelio architektūra
„Yucca“ plečiasi nuo kelių namų kamerų iki tūkstančių vienu metu transliuojamų srautų be architektūrinių pakeitimų.
Prometheus metrikos
Eksportuoti įrašymo ir transliacijos būklės metrikas į Prometheus integracijai su esamomis stebėjimo prietaisų skydeliais.
Kodėl verta naudoti Yucca Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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