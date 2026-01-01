Iki 69 % nuolaida Yucca

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Savitarnos NVR, skirtas IP kameroms, su judesio aptikimu, RTSP/ONVIF palaikymu ir žiniatinklio sąsaja tiesioginei ir įrašytai medžiagai.

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DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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Įdiek Yucca vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Už visus planus mokama iš anksto. Mėnesio kaina apskaičiuojama bendrą plano kainą padalijus iš plano mėnesių skaičiaus.

Ką gali kurti su Yucca

„Yucca“ yra savarankiškai valdomas tinklo vaizdo įrašymo įrenginys (NVR), skirtas valdyti IP kameras bet kokiu mastu – nuo kelių namų apsaugos kamerų iki tūkstančių įmonės srautų. Jis palaiko RTSP, ONVIF ir įprastus IP kamerų protokolus, suteikdamas tiesioginę peržiūrą, įrašymą ir atkūrimą per žiniatinklio sąsają ir „Android“ programėlę.

Savarankiškai talpinant „Yucca“ VPS serveryje, visa kamerų medžiaga lieka jūsų infrastruktūroje be jokių debesies saugyklos mokesčių ar trečiųjų šalių prieigos. Judesio aptikimas su el. pašto pranešimais, „Prometheus“ metrikos stebėjimui ir keičiamo dydžio architektūra paverčia jį praktišku stebėjimo sprendimu namų apsaugai, mažmeninės prekybos stebėjimui ir mažoms įmonėms.

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Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Yucca savybės

RTSP ir ONVIF palaikymas

Prijunkite bet kurią IP kamerą, kuri palaiko RTSP arba ONVIF protokolus, apimančią didžiąją dalį vartotojų ir profesionalių kamerų.

Judėjimo aptikimas

Automatiškai pradėkite įrašymą ir siųskite el. pašto įspėjimus, kai kameros zonose aptinkamas judesys, taip sumažindami saugyklos vietą ir triukšmą.

Tiesioginis ir įrašytas atkūrimas

Peržiūrėk tiesiogines kamerų transliacijas ir įrašytą medžiagą per žiniatinklio sąsają arba pridedamą „Android“ programėlę.

Keičiamo mastelio architektūra

„Yucca“ plečiasi nuo kelių namų kamerų iki tūkstančių vienu metu transliuojamų srautų be architektūrinių pakeitimų.

Prometheus metrikos

Eksportuoti įrašymo ir transliacijos būklės metrikas į Prometheus integracijai su esamomis stebėjimo prietaisų skydeliais.

Kodėl verta naudoti Yucca Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

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Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

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