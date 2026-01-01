Įdiek Ghostfolio vienu spustelėjimu.
Į privatumą orientuota atvirojo kodo turto valdymo platforma, skirta sekti investicijas į akcijas, ETF ir kriptovaliutas.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Ghostfolio
„Ghostfolio“ yra atvirojo kodo asmeninių finansų valdymo skydas, kuris sujungia tavo investicinį portfelį iš įvairių turto klasių – akcijų, ETF, kriptovaliutų ir kt. – į vieną bendrą vaizdą. Jis teikia išsamią veiklos analizę, laiku svertinamą grąžą ir realaus laiko rinkos duomenis, nesiunčiant tavo finansinių duomenų trečiųjų šalių paslaugoms.
Savarankiškas „Ghostfolio“ talpinimas tavo VPS serveryje suteikia tau visišką jautrios finansinės informacijos nuosavybę. Šiame diegime yra „PostgreSQL“, skirtas patvariam duomenų saugojimui, ir „Redis“, skirtas talpyklos veikimui, užtikrinant greitus portfelio skaičiavimus ir patikimą veikimą, augant tavo operacijų istorijai.
Pagrindinės Ghostfolio savybės
Daugelio išteklių stebėjimas
Stebėk akcijas, ETF, kriptovaliutas, obligacijas ir alternatyvų turtą viename bendrame portfelio valdymo skydelyje.
Našumo analitika
Išsamūs laiku svertinės grąžos rodikliai, vidinė grąžos norma ir metiniai veiklos rodikliai padeda tau įvertinti tavo investicinius sprendimus.
Privatumą užtikrinantis dizainas
Visi finansiniai duomenys lieka tavo serveryje — jokios trečiųjų šalių prieigos prie tavo portfelio ar operacijų istorijos per debesį.
Dividendų stebėjimas
Stebėk dividendų pajamas ir paskirstymus visuose turimuose aktyvuose su pajamų ataskaitomis ir pelningumo skaičiavimais.
CSV įkėlimas
Importuoti operacijas iš CSV failų ir įvairių brokerių platformų, kad greitai įkeltum savo esamą portfelio istoriją.
Kodėl verta naudoti Ghostfolio Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
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