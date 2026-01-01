Įdiek „SyncLounge“ vienu spustelėjimu.
„Plex“ vakarėliai – organizuok sinchronizuotus filmų ir TV vakarus su draugais ir šeima, naudodamas kelis „Plex“ serverius.
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Ką gali kurti su SyncLounge
„SyncLounge“ yra savarankiškai talpinamas „žiūrėjimo vakarėlių“ koordinatorius, skirtas „Plex Media Server“. Jis sinchronizuoja atkūrimą keliuose „Plex“ klientuose realiuoju laiku – kai vienas žiūrovas pristabdo, visi pristabdo; kai vienas prasuką į priekį, visi pasiveja. Kiekvienas žiūrovas transliuoja iš savo „Plex“ serverio, todėl šeimininkui nereikia dalytis savo biblioteka ar jaudintis dėl pralaidumo – „SyncLounge“ tiesiog sinchronizuoja atkūrimo laiką ir suteikia pokalbių kambarį grupei.
Savarankiškai talpinant „SyncLounge“ VPS serveryje, „žiūrėjimo vakarėliai“ lieka tavo kontrolėje, vartotojams prisijungiant per esamas „Plex“ paskyras ir prisijungiant prie savo „Plex“ serverių. Pasirenkamas baltasis sąrašas apriboja tavo egzempliorių draugams, šeimai arba konkretaus „Plex“ serverio vartotojams.
Pagrindinės SyncLounge savybės
Realaus laiko atkūrimo sinchronizavimas
Groti, pristabdyti, peršokti ir garso veiksmai sinchronizuojasi visiems dalyviams per milisekundes, todėl visa patalpa išlieka sinchronizuota.
Integruotas grupės pokalbis
Kiekviename kambaryje yra integruota pokalbių juosta, kad žiūrovai galėtų reaguoti ir diskutuoti nepaliekant grotuvo.
Kelių serverių palaikymas
Kiekvienas žiūrovas transliuoja iš savo Plex serverio, todėl prieglobos teikėjui nereikia dalytis bibliotekos prieiga arba eikvoti įkėlimo pralaidumo.
Plex vienkartinis prisijungimas
Vartotojai prisijungia naudodami savo esamas „Plex“ paskyras – nereikia atskiros registracijos, nereikia prisiminti papildomo slaptažodžio.
Neprivalomas prieigos baltasis sąrašas
AUTH_LIST kintamasis riboja prieigą prie konkrečių „Plex“ vartotojų vardų, el. pašto adresų arba serverio įrenginių ID privatiems diegimams.
Kodėl verta naudoti SyncLounge Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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