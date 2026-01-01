Iki 69 % nuolaida dashdot

Įdiek dashdot vieno paspaudimo diegimu.

Minimalistinis serverio prietaisų skydelis, rodantis realaus laiko procesoriaus, RAM, saugyklos ir tinklo statistiką, su moderniu stiklo morfizmo dizainu.

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5,49  € /mėn.
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Įdiek dashdot vieno paspaudimo diegimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 131,76 € (įprasta kaina 431,76 €). Pratęsiama už 11,99 €/mėn.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 191,76 € (įprasta kaina 527,76 €). Pratęsiama už 14,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 263,76 € (įprasta kaina 863,76 €). Pratęsiama už 27,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 527,76 € (įprasta kaina 1 559,76 €). Pratęsiama už 49,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 131,76 € (įprasta kaina 431,76 €). Pratęsiama už 11,99 €/mėn.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 191,76 € (įprasta kaina 527,76 €). Pratęsiama už 14,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 263,76 € (įprasta kaina 863,76 €). Pratęsiama už 27,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 527,76 € (įprasta kaina 1 559,76 €). Pratęsiama už 49,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su dashdot

dashdot yra lengvas, atvirojo kodo serverio prietaisų skydelis, sukurtas savarankiškai hostinantiems vartotojams, kurie nori gražaus, iš pirmo žvilgsnio matomo savo VPS gyvybinių rodiklių vaizdo. Skirtingai nei visos stebėjimo sistemos, kurioms reikia duomenų bazių, agentų ir sudėtingos konfigūracijos, dashdot veikia kaip vienas konteineris – tiesiog įdiek jį ir tavo procesoriaus apkrova, RAM naudojimas, saugyklos talpa ir tinklo pralaidumas atsiras akimirksniu, be jokios sąrankos.

Stiklo morfizmo sąsaja yra sukurta, kad būtų galima ją prisegti naršyklės skirtuke arba rodyti ant sieninio ekrano. Kadangi ji nuskaito sistemos metrikas tiesiai iš hostingo, viskas lieka tavo paties infrastruktūroje – jokios išorinės telemetrijos, nereikia jokių paskyrų, jokie duomenys nepalieka tavo serverio.

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Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės dashdot savybės

Realaus laiko sistemos metrikos

Tiesioginė CPU apkrova, RAM naudojimas, saugyklos talpa ir tinklo pralaidumas nuolat atnaujinami, kad visada matytum dabartinę serverio būseną iš pirmo žvilgsnio.

Diegimas be konfigūracijos

Jokios duomenų bazės, jokių agentų, jokio sąrankos vedlio – vienas konteineris paleidžiamas ir tavo serverio statistika iš karto atsiranda be jokios rankinės konfigūracijos.

CPU temperatūros stebėjimas

Aparatinės įrangos temperatūros jutikliai yra nuskaitomi tiesiogiai iš pagrindinio kompiuterio, suteikdami ankstyvą įspėjimą apie perkaitimo problemas, prieš joms paveikiant našumą.

Stiklinis dizainas

Matinto stiklo vartotojo sąsaja sukurta prisegti naršyklės skirtuke arba rodyti tam skirtame monitoriuje kaip tiesioginė serverio būsenos lenta.

Lengvas pėdsakas

„dashdot“ naudoja minimaliai savo procesoriaus (CPU) ir operatyviosios atminties (RAM), todėl stebėjimo našta reikšmingai nepaveikia matuojamų išteklių.

Kodėl verta naudoti dashdot Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

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Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

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