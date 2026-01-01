Įdiek dashdot vieno paspaudimo diegimu.
Minimalistinis serverio prietaisų skydelis, rodantis realaus laiko procesoriaus, RAM, saugyklos ir tinklo statistiką, su moderniu stiklo morfizmo dizainu.
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Ką gali kurti su dashdot
dashdot yra lengvas, atvirojo kodo serverio prietaisų skydelis, sukurtas savarankiškai hostinantiems vartotojams, kurie nori gražaus, iš pirmo žvilgsnio matomo savo VPS gyvybinių rodiklių vaizdo. Skirtingai nei visos stebėjimo sistemos, kurioms reikia duomenų bazių, agentų ir sudėtingos konfigūracijos, dashdot veikia kaip vienas konteineris – tiesiog įdiek jį ir tavo procesoriaus apkrova, RAM naudojimas, saugyklos talpa ir tinklo pralaidumas atsiras akimirksniu, be jokios sąrankos.
Stiklo morfizmo sąsaja yra sukurta, kad būtų galima ją prisegti naršyklės skirtuke arba rodyti ant sieninio ekrano. Kadangi ji nuskaito sistemos metrikas tiesiai iš hostingo, viskas lieka tavo paties infrastruktūroje – jokios išorinės telemetrijos, nereikia jokių paskyrų, jokie duomenys nepalieka tavo serverio.
Pagrindinės dashdot savybės
Realaus laiko sistemos metrikos
Tiesioginė CPU apkrova, RAM naudojimas, saugyklos talpa ir tinklo pralaidumas nuolat atnaujinami, kad visada matytum dabartinę serverio būseną iš pirmo žvilgsnio.
Diegimas be konfigūracijos
Jokios duomenų bazės, jokių agentų, jokio sąrankos vedlio – vienas konteineris paleidžiamas ir tavo serverio statistika iš karto atsiranda be jokios rankinės konfigūracijos.
CPU temperatūros stebėjimas
Aparatinės įrangos temperatūros jutikliai yra nuskaitomi tiesiogiai iš pagrindinio kompiuterio, suteikdami ankstyvą įspėjimą apie perkaitimo problemas, prieš joms paveikiant našumą.
Stiklinis dizainas
Matinto stiklo vartotojo sąsaja sukurta prisegti naršyklės skirtuke arba rodyti tam skirtame monitoriuje kaip tiesioginė serverio būsenos lenta.
Lengvas pėdsakas
„dashdot“ naudoja minimaliai savo procesoriaus (CPU) ir operatyviosios atminties (RAM), todėl stebėjimo našta reikšmingai nepaveikia matuojamų išteklių.
Kodėl verta naudoti dashdot Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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