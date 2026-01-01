Įdiek ezBookKeeping vienu spustelėjimu.
Lengvas, savarankiškai talpinamas asmeninių finansų sekiklis su mobiliesiems pritaikyta vartotojo sąsaja, diagramomis ir kvitų nuskaitymu.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su ezBookKeeping
ezBookKeeping yra lengva atvirojo kodo asmeninių finansų programėlė, sukurta greitam, sklandžiam kasdienių išlaidų sekimui. Sukurta kaip vienas konteineris su SQLite saugykla, ji patogiai veikia minimalioje aparatinėje įrangoje – nuo Raspberry Pi iki mažo VPS – nereikalaujant duomenų bazės serverio.
Skirtingai nei sudėtingesni dvejybinės apskaitos įrankiai, ezBookKeeping sutelkia dėmesį į tai, ko daugumai žmonių iš tikrųjų reikia: švarią, pirmiausia mobiliesiems pritaikytą sąsają, skirtą greitai registruoti operacijas, vizualizuoti išlaidas pagal kategorijas ir sekti asmeninius biudžetus. Savarankiškas talpinimas užtikrina, kad tavo operacijų istorija išliktų visiškai privati, jokia trečiųjų šalių finansų programėlė niekada nematys tavo išlaidų duomenų.
Pagrindinės ezBookKeeping savybės
Pirmiausia mobiliesiems PWA
Įdiek ezBookKeeping kaip progresyviąją žiniatinklio programėlę bet kuriame telefone, kad galėtum registruoti išlaidas tarsi su vietine programėle, neatsisiunčiant iš programėlių parduotuvės.
Kvito OCR nuskaitymas
Nuskaityk popierinius kvitus, kad automatiškai išgautum operacijų sumas ir prekybininkus, taip sumažindamas rankinį duomenų įvedimą.
Daugelio valiutų palaikymas
Stebėkite išlaidas keliomis valiutomis su automatiniu valiutos kursų konvertavimu kelionėms ir tarptautinėms išlaidoms.
Diagramos ir statistika
Peržiūrėk išlaidų tendencijas pagal kategoriją, sąskaitą ir laikotarpį su integruotomis diagramomis ir suvestine statistika.
CSV ir Alipay importavimas
Importuoti operacijų istoriją iš CSV failų ir pagrindinių mokėjimo platformų, įskaitant Alipay ir WeChat Pay.
Kodėl verta naudoti ezBookKeeping Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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