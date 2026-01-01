Įdiek TriliumNext Notes vienu spustelėjimu.
Savarankiškai talpinama asmeninė žinių bazė su hierarchiniais užrašais, scenarijų palaikymu ir galinga REST API automatizavimui.
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Ką gali kurti su TriliumNext Notes
„TriliumNext Notes“ yra savarankiškai talpinama asmeninių žinių valdymo programa, sukurta hierarchinės medžio struktūros pagrindu, kurioje galima saugoti tūkstančius užrašų. Ji palaiko išplėstinį WYSIWYG redagavimą, kodo blokus, matematines formules ir scenarijų vykdymo variklį, skirtą pritaikytų darbo eigų ir automatizuoto užrašų valdymo kūrimui.
Savarankiškas talpinimas VPS serveryje suteikia neribotą užrašų saugyklą, nuolatinį sinchronizavimą tarp įrenginių ir visišką jūsų žinių bazės nuosavybę. Užrašus galima klonuoti keliose vietose, patobulinti pasirinktiniais atributais ir pasiekti per ETAPI REST API išorinėms integracijoms.
Pagrindinės TriliumNext Notes savybės
Hierarchinė organizacija
Organizuok tūkstančius užrašų medžio struktūroje, naudojant klonavimą, kad pavieniai užrašai galėtų atsirasti keliuose kontekstuose be dubliavimo.
Scenarijų variklis
Rašykite JavaScript skriptus, kurie veikia pagal įvykius ar tvarkaraščius, siekiant automatizuoti užrašų kūrimą, žymėjimą ir tvarkymą.
Pakeitimų istorija
Kiekvienas užrašo redagavimas automatiškai išsaugomas kaip versija, todėl gali peržiūrėti ir atkurti bet kurią ankstesnę savo turinio versiją.
ETAPI REST API
Dokumentuota REST API leidžia išoriniams įrankiams programiškai kurti, skaityti, atnaujinti ir tvarkyti užrašus.
Interneto iškarpos
Naršyklės plėtinys įrašo tinklalapius tiesiai į tavo Trilium žinių bazę vienu paspaudimu.
Kodėl verta naudoti TriliumNext Notes Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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