Iki 69 % nuolaida Audiobookshelf

Įdiek Audiobookshelf vienu spustelėjimu.

Savo serveryje talpinamas garso knygų ir tinklalaidžių serveris su kelių vartotojų palaikymu, mobiliosiomis programėlėmis neprisijungus ir automatiniu metaduomenų gavimu.

Publikuok savo programėlę internete akimirksniu
Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49  € /mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek Audiobookshelf vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 131,76 € (įprasta kaina 431,76 €). Pratęsiama už 11,99 €/mėn.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 191,76 € (įprasta kaina 527,76 €). Pratęsiama už 14,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 263,76 € (įprasta kaina 863,76 €). Pratęsiama už 27,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 527,76 € (įprasta kaina 1 559,76 €). Pratęsiama už 49,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 131,76 € (įprasta kaina 431,76 €). Pratęsiama už 11,99 €/mėn.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 191,76 € (įprasta kaina 527,76 €). Pratęsiama už 14,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 263,76 € (įprasta kaina 863,76 €). Pratęsiama už 27,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 527,76 € (įprasta kaina 1 559,76 €). Pratęsiama už 49,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su Audiobookshelf

„Audiobookshelf“ yra išsamus savarankiškai talpinamas medijos serveris, sukurtas specialiai garso knygoms, tinklalaidėms ir el. knygoms. Jame yra progresyvioji žiniatinklio programėlė (Progressive Web App), pasiekiama iš bet kurios naršyklės, bei vietinės iOS ir Android programėlės su klausymosi neprisijungus palaikymu. Platforma transliuoja visus garso formatus realiuoju laiku, automatiškai gauna metaduomenis ir viršelių iliustracijas bei sinchronizuoja individualią atkūrimo eigą visuose įrenginiuose kiekvienam naudotojui.

Savarankiškas talpinimas suteikia tau visišką tavo medijos bibliotekos kontrolę – jokių prenumeratos mokesčių, jokių failų dydžio apribojimų ir jokio priklausomumo nuo tiekėjo. Automatinis tinklalaidžių atsisiuntimas, RSS srautų generavimas, skyrių valdymas ir garso failų sujungimo įrankiai paverčia „Audiobookshelf“ visaverčiu komercinių garso knygų platformų pakaitalu, išlaikant tavo klausymosi įpročius ir įsigytą turinį visiškai privačiu.

Pradėti
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Audiobookshelf savybės

Kelių naudotojų pažangos sinchronizavimas

Kiekvienas vartotojas išlaiko nepriklausomą atkūrimo eigą, kuri sinchronizuojama naršyklėje ir mobiliuosiuose įrenginiuose, todėl tai idealiai tinka dalintis su šeima ar namų ūkiu.

Neprisijungusios mobiliosios programėlės

Vietinės iOS ir Android programėlės leidžia vartotojams atsisiųsti turinį, kurio galima klausytis be interneto ryšio, o tai puikiai tinka važiuojant į darbą ir keliaujant.

Automatinis metaduomenų gavimas

Viršelių iliustracijos ir metaduomenys yra automatiškai gaunami iš Audible, Google Books, iTunes ir kitų šaltinių, todėl tavo biblioteka atrodo tvarkingai be rankinio darbo.

Tinklalaidžių valdymas

Prenumeruok tinklalaides, automatiškai atsisiųsk naujas serijas ir generuok privačius RSS kanalus, kad galėtum klausytis bet kuriame tinklalaidžių grotuve, kurį jau naudoji.

Skyriaus įrankiai

Redaguokite ir peržiūrėkite skyrių duomenis per Audnexus API, tada įterpkite atnaujintus metaduomenis tiesiogiai į garso failus, kad būtų užtikrinta tiksli skyrių navigacija.

Kodėl verta naudoti Audiobookshelf Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
Pradėti
Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

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