Įdiek Audiobookshelf vienu spustelėjimu.
Savo serveryje talpinamas garso knygų ir tinklalaidžių serveris su kelių vartotojų palaikymu, mobiliosiomis programėlėmis neprisijungus ir automatiniu metaduomenų gavimu.
Rinkis VPS planą Audiobookshelf
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Audiobookshelf
„Audiobookshelf“ yra išsamus savarankiškai talpinamas medijos serveris, sukurtas specialiai garso knygoms, tinklalaidėms ir el. knygoms. Jame yra progresyvioji žiniatinklio programėlė (Progressive Web App), pasiekiama iš bet kurios naršyklės, bei vietinės iOS ir Android programėlės su klausymosi neprisijungus palaikymu. Platforma transliuoja visus garso formatus realiuoju laiku, automatiškai gauna metaduomenis ir viršelių iliustracijas bei sinchronizuoja individualią atkūrimo eigą visuose įrenginiuose kiekvienam naudotojui.
Savarankiškas talpinimas suteikia tau visišką tavo medijos bibliotekos kontrolę – jokių prenumeratos mokesčių, jokių failų dydžio apribojimų ir jokio priklausomumo nuo tiekėjo. Automatinis tinklalaidžių atsisiuntimas, RSS srautų generavimas, skyrių valdymas ir garso failų sujungimo įrankiai paverčia „Audiobookshelf“ visaverčiu komercinių garso knygų platformų pakaitalu, išlaikant tavo klausymosi įpročius ir įsigytą turinį visiškai privačiu.
Pagrindinės Audiobookshelf savybės
Kelių naudotojų pažangos sinchronizavimas
Kiekvienas vartotojas išlaiko nepriklausomą atkūrimo eigą, kuri sinchronizuojama naršyklėje ir mobiliuosiuose įrenginiuose, todėl tai idealiai tinka dalintis su šeima ar namų ūkiu.
Neprisijungusios mobiliosios programėlės
Vietinės iOS ir Android programėlės leidžia vartotojams atsisiųsti turinį, kurio galima klausytis be interneto ryšio, o tai puikiai tinka važiuojant į darbą ir keliaujant.
Automatinis metaduomenų gavimas
Viršelių iliustracijos ir metaduomenys yra automatiškai gaunami iš Audible, Google Books, iTunes ir kitų šaltinių, todėl tavo biblioteka atrodo tvarkingai be rankinio darbo.
Tinklalaidžių valdymas
Prenumeruok tinklalaides, automatiškai atsisiųsk naujas serijas ir generuok privačius RSS kanalus, kad galėtum klausytis bet kuriame tinklalaidžių grotuve, kurį jau naudoji.
Skyriaus įrankiai
Redaguokite ir peržiūrėkite skyrių duomenis per Audnexus API, tada įterpkite atnaujintus metaduomenis tiesiogiai į garso failus, kad būtų užtikrinta tiksli skyrių navigacija.
Kodėl verta naudoti Audiobookshelf Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.