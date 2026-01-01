Įdiek MySpeed vienu spustelėjimu.
Savarankiškai priglobtas interneto greičio testų sekiklis, kuris atlieka automatinius testus ir vizualizuoja tavo ryšio istoriją bėgant laikui.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su MySpeed
MySpeed yra lengvas, savarankiškai talpinamas interneto greičio testavimo ir stebėjimo įrankis, kuris nuolat stebi tavo interneto ryšio našumą. Jis atlieka automatinius greičio testus pagal konfigūruojamą tvarkaraštį, naudodamas Ookla, LibreSpeed arba Cloudflare, tada saugo rezultatus lokaliai SQLite duomenų bazėje, kad galėtum analizuoti tendencijas per dienas, savaites ir mėnesius.
Be neapdorotų matavimų, MySpeed teikia interaktyvias diagramas, konfigūruojamą duomenų saugojimo politiką, sveikatos patikros pranešimus el. paštu, per Signal, WhatsApp arba Telegram, ir pasirenkamą Prometheus metriką, skirtą integravimui į esamas stebėjimo sistemas. Visi duomenys lieka tavo serveryje – jokių trečiųjų šalių analitikos, jokios priklausomybės nuo debesies ir jokių mokesčių už testą.
Pagrindinės MySpeed savybės
Automatiniai greičio testai
Suplanuok pasikartojančius testus naudodamas cron išraiškas, kad tavo ryšio kokybė būtų nuolat stebima be rankinio įsikišimo.
Keli testų teikėjai
Pasirink tarp Ookla, LibreSpeed ir Cloudflare kaip savo greičio testo posistemę, kad gautum tikslius, palyginamus rezultatus iš patikimo teikėjo.
Istorinės diagramos
Matykite atsisiuntimo, įkėlimo ir pingo tendencijas per nustatomus laiko intervalus, kad pastebėtumėte pablogėjimo modelius ir pareikalautumėte atsakomybės iš savo interneto tiekėjo.
Sveikatos pranešimai
Gauk įspėjimus el. paštu, „Signal“, „WhatsApp“ ar „Telegram“, kai tavo ryšys nukrenta žemiau nustatytų ribų.
Prometheus metrikos
Eksportuok greičio testo rezultatus kaip Prometheus metrikas, kad integruotum su Grafana prietaisų skydeliais kartu su kitais savo infrastruktūros stebėjimo įrankiais.
Kodėl verta naudoti MySpeed Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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