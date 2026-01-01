Įdiek Tyk Gateway vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo API šliuzas, skirtas saugoti, valdyti ir stebėti REST, GraphQL ir gRPC API be mokamų licencijų ar funkcijų apribojimų.
Rinkis VPS planą Tyk Gateway
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Tyk Gateway
„Tyk Gateway“ yra visiškai atvirojo kodo API sąsajos vartai, kurie valdo autentifikavimą, užklausų dažnio ribojimą, kvotas ir užklausų transformavimą jūsų užpakalinėms paslaugoms. Licencijuota pagal „Mozilla Public License 2.0“, kiekviena sąsajos vartų funkcija yra prieinama be licencijos rakto – OAuth 2.0, JWT patvirtinimas, GraphQL tarpininkavimas ir papildinių palaikymas yra įtraukti į atvirojo kodo versiją.
„Redis“ yra vienintelė priklausomybė, užtikrinanti paskirstytą sesijų saugojimą ir užklausų dažnio ribojimo skaitiklius. Konfigūracija valdoma per REST valdymo API, todėl „Tyk“ yra suderinamas su infrastruktūros kaip kodo darbo eigomis ir CI/CD konvejeriais. Savidiegiimas („self-hosting“) išlaiko visą API srautą, kredencialus ir naudojimo duomenis jūsų pačių infrastruktūroje.
Pagrindinės Tyk Gateway savybės
Autentifikavimo middleware
Apsaugokite API naudodami OAuth 2.0, JWT, HMAC parašus, Basic Auth, abipusį TLS arba API raktus – nereikia jokio pasirinktinio autentifikavimo kodo.
Užklausų dažnio ribojimas ir kvotos
Taikykite kiekvienam naudotojui, kiekvienai programai ar pagal politiką nustatytus užklausų dažnio ribojimus ir naudojimo kvotas, kad užkirstumėte kelią piktnaudžiavimui ir užtikrintumėte sąžiningą prieigą.
Daugelio protokolų palaikymas
Maršrutizuoja REST, GraphQL, gRPC, TCP ir WebSocket API per vienus vartus su protokolui jautria transformacija ir tarpininkavimu.
Transformacijos užklausa
Perrašyti URL adresus, įterpti arba pašalinti antraštes, modifikuoti užklausų ir atsakymų turinį ir konvertuoti tarp SOAP ir GraphQL tiesiogiai.
Įskiepio tarpinė programinė įranga
Išplėskite šliuzo veikimą naudodami pasirinktinę logiką, parašytą JavaScript, Python, Go arba gRPC, nemodifikuodami pagrindinės kodų bazės.
Kodėl verta naudoti Tyk Gateway Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Praradęs prieigą prie savarankiškai talpinamo n8n, susisiekiau su Hostinger ir jie pranoko visus mano lūkesčius. Kodee ir Muhamedas iš aptarnavimo komandos buvo ypač kantrūs bei rūpestingi.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.