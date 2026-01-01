Įdiek Inkscape vienu spustelėjimu.
Nemokama ir atvirojo kodo vektorinės grafikos redagavimo programa, pasiekiama iš bet kurios naršyklės per debesyje talpinamą darbalaukio aplinką.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Inkscape
„Inkscape“ yra pirmaujanti atvirojo kodo vektorinės grafikos redagavimo programa, skirta kurti logotipus, piktogramas, iliustracijas ir technines diagramas SVG formatu. Šis šablonas paleidžia visą „Inkscape“ darbalaukio programą per KasmVNC, todėl ji pasiekiama iš bet kurios šiuolaikinės naršyklės, nieko neįdiegiant vietoje.
„Inkscape“ talpinimas VPS serveryje suteikia tau nuolatinę dizaino darbo vietą, kuri seka tave visuose įrenginiuose. Tavo pasirinktiniai plėtiniai, paletės, šablonai ir projekto failai visada pasiekiami, o aplinka apsaugota HTTPS protokolu su slaptažodžio autentifikavimu – nereikia VPN ar darbalaukio sinchronizavimo.
Pagrindinės Inkscape savybės
Naršyklėje pasiekiamas darbalaukis
Visa „Inkscape“ programa veikia tavo naršyklėje per „KasmVNC“, suteikdama tau prieigą prie tavo dizaino darbo srities iš bet kurio įrenginio.
Vietinis SVG redagavimas
„Inkscape“ tiesiogiai veikia su SVG geometrija, todėl meno kūriniai keičia mastelį bet kokia raiška neprarandant kokybės – idealu žiniatinkliui ir spaudai.
Išplėstinis mazgo redagavimas
Tikslūs Bezier kreivės ir mazgų manipuliavimo įrankiai suteikia tau visišką takelių kontrolę detalioms iliustracijoms ir piktogramų kūrimui.
Plėtiniai ir scenarijai
Šimtai integruotų ir bendruomenės plėtinių įgalina automatizavimą, pasirinktinius efektus ir darbo eigos integravimą tiesiogiai Inkscape programoje.
Nuolatinis Workspace
Projekto failai, šriftai, paletės ir nuostatos išlieka tarp sesijų įvardintame „Docker“ tome, išgyvendami konteinerio perkrovimus ir atnaujinimus.
Kodėl verta naudoti Inkscape Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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Anki Sync Server Enhanced
Savitvarkis „Anki“ sinchronizavimo serveris su kelių vartotojų palaikymu, atsarginėmis kopijomis ir žiniatinklio valdymo pultu