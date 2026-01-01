Įdiek Tracktor vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo transporto priemonių sekimo ir autoparko valdymo platforma, skirta stebėti tavo transporto priemones ir turtą vienoje vietoje.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Tracktor
„Tracktor“ yra atvirojo kodo žiniatinklio programa, skirta transporto priemonių sekimui ir parko valdymui, sukurta suteikti asmenims ir mažoms įmonėms visapusišką matomumą apie jų transporto priemones ir turtą. Ji suteikia tvarkingą, savarankiškai talpinamą valdymo pultą kelionių registravimui, transporto priemonių valdymui ir parko veiklos stebėjimui – be prenumeratos mokesčių ar trečiųjų šalių duomenų dalijimosi.
Sukurta naudojant lengvą Node.js platformą su SQLite duomenų saugykla, „Tracktor“ lengva diegti ir jai reikia minimalių išteklių. Jūsų parko duomenys lieka jūsų serveryje, suteikiant jums visišką prieigos, privatumo ir saugojimo kontrolę. Pirmą kartą apsilankę lankytojai raginami užregistruoti administratoriaus paskyrą, todėl pradinis nustatymas yra sklandus.
Pagrindinės Tracktor savybės
Transporto priemonių valdymas
Pridėk ir tvarkyk visą savo automobilių parką vienoje vietoje, sekdamas kiekvieną transporto priemonę su jos profiliu, detalėmis ir veiklos istorija.
Kelionės įrašymas
Registruok keliones su pradžios ir pabaigos taškais, atstumais ir laiko žymomis, kad sukurtum tikslią transporto priemonės naudojimo ir maršrutų istoriją.
Savarankiškas privatumas
Visi parko duomenys saugomi tavo serveryje – jokių trečiųjų šalių sekimo paslaugų, jokių prenumeratos mokesčių ir jokio tiekėjo įkalinimo.
Lengva SQLite saugykla
Naudoja SQLite nuolatiniam duomenų saugojimui, todėl diegimas yra paprastas ir taupus resursų atžvilgiu, nereikalaujant atskiro duomenų bazės serverio.
Vartotojo autentifikavimas
Integruotas autentifikavimas užtikrina prieigą prie tavo transporto parko duomenų, o pirmojo apsilankymo registracija palengvina pradinį nustatymą.
Kodėl verta naudoti Tracktor Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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