Įdiek „Umami Analytics“ vienu spustelėjimu.
Į privatumą orientuota atvirojo kodo žiniatinklio analizės alternatyva „Google Analytics“, be slapukų ir su numatytąja GDPR atitiktimi.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Umami Analytics
„Umami“ yra greita, atvirojo kodo žiniatinklio analizės platforma, kuri seka svetainės srautą nenaudodama slapukų, pirštų atspaudų technologijos ar duomenų dalijimosi tarp svetainių. Pagal numatytuosius nustatymus ji atitinka BDAR, todėl yra tiesioginė alternatyva „Google Analytics“ komandoms, kurios teikia pirmenybę lankytojų privatumui ir duomenų nuosavybei.
Savarankiškas „Umami“ talpinimas VPS serveryje reiškia, kad visi lankytojų duomenys lieka tavo infrastruktūroje be trečiųjų šalių prieigos. Vienas „PostgreSQL“ pagrindu veikiantis diegimas gali sekti kelias svetaines, pasirinktinius įvykius ir UTM kampanijas per švarų, realaus laiko prietaisų skydelį, prieinamą visai tavo komandai.
Pagrindinės Umami Analytics savybės
Sekimas be slapukų
„Umami“ renka analitinius duomenis be slapukų ar nuolatinių identifikatorių, užtikrindama BDAR ir CCPA atitiktį iš karto.
Kelių svetainių palaikymas
Stebėk neribotą skaičių svetainių iš vienos Umami instaliacijos su atskirais prietaisų skydeliais ir izoliuotais duomenimis kiekvienai svetainei.
Pasirinktiniai įvykiai
Stebėkite mygtukų paspaudimus, formų pateikimus, atsisiuntimus ir bet kokią pasirinktinę vartotojo sąveiką, neapsiribojančią standartinėmis puslapio peržiūromis.
Realaus laiko prietaisų skydelis
Peržiūrėk lankytojų skaičių realiuoju laiku, populiariausius puslapius, nukreipimo šaltinius ir įrenginių pasiskirstymą, atnaujinamą realiuoju laiku, neperkraunant puslapio.
UTM kampanijos sekimas
Įvertinkite rinkodaros kampanijų našumą stebėdami UTM parametrus visose savo stebimose svetainėse.
Kodėl verta naudoti Umami Analytics Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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Ackee
„Ackee“ yra savarankiškai talpinamas „Node.js“ analizės įrankis, skirtas į privatumą orientuotam svetainių stebėjimui.