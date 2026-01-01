Įdiek Tinode vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo momentinių pranešimų platforma su mobiliaisiais ir žiniatinklio klientais, pokalbiais realiuoju laiku ir visiško šifravimo palaikymu.
Rinkis VPS planą Tinode
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Tinode
„Tinode“ yra visiškai atvirojo kodo momentinių pranešimų platforma, kuri suteikia visą paketą — „Go“ serverio posistemę, oficialias žiniatinklio, „iOS“, „Android“ ir stalinių kompiuterių klientų programas bei „gRPC“ API, skirtą individualioms integracijoms. Ji palaiko individualius ir grupinius pranešimus, rašymo indikatorius, perskaitymo patvirtinimus, failų priedus ir pasirenkamąjį šifravimą nuo galo iki galo, perkeldama komercinių pranešimų platformų funkcijas į tavo valdomą infrastruktūrą.
Savarankiškas „Tinode“ talpinimas VPS serveryje reiškia, kad tavo pokalbiai, naudotojų duomenys ir failų persiuntimai niekada nepasieks trečiųjų šalių pranešimų paslaugų. Naudokis integruota žiniatinklio klientų programa iškart po diegimo arba prijunk savo mobiliąsias ir žiniatinklio programas per „gRPC“ arba „REST API“.
Pagrindinės Tinode savybės
Pranešimų siuntimas realiu laiku
Siunčia momentinius pranešimus su rašymo indikatoriais, perskaitymo patvirtinimais ir pranešimų reakcijomis visuose žiniatinklio, iOS, Android ir darbalaukio klientuose vienu metu.
Grupiniai pokalbiai ir kanalai
Kurk grupinius pokalbius su konfigūruojama naryste, vaidmenimis ir leidimais bet kokio dydžio komandoms ir bendruomenėms.
End-to-end šifravimas
Pasirenkamas E2E šifravimas užtikrina pranešimų turinio privatumą – jis neįskaitomas serveriui ir bet kokiam tarpininkui, net ir tavo paties.
Failų ir medijos bendrinimas
Dalinkis nuotraukomis, failais ir priedais tiesiogiai pokalbiuose, saugomais tavo paties failų sistemoje arba S3 suderinamame kaupiklyje.
Vaizdo ir balso skambučiai
Integruotas „WebRTC“ palaikymas leidžia vaizdo ir balso skambučius tiesiogiai pokalbių sąsajoje, nepereinant į atskirą programėlę.
gRPC ir REST API
Visos gRPC ir REST API leidžia įdiegti „Tinode“ susirašinėjimo funkcijas į individualizuotas programėles arba integruoti jas su esamomis verslo darbo eigomis.
Kodėl verta naudoti Tinode Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Praradęs prieigą prie savarankiškai talpinamo n8n, susisiekiau su Hostinger ir jie pranoko visus mano lūkesčius. Kodee ir Muhamedas iš aptarnavimo komandos buvo ypač kantrūs bei rūpestingi.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.
Atrask daugiau programų diegimui
Buzz
Savo serveryje talpinama darbo erdvė, kurioje žmonės ir dirbtinio intelekto agentai dalijasi tomis pačiomis erdvėmis
Apache Answer
Atvirojo kodo klausimų ir atsakymų platforma, skirta komandos žinių dalijimuisi ir bendruomenės kūrimui